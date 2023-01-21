. Эксперты назвали ТОП-3 главных проблем ЖКХ, из-за которых происходят крупные коммунальные аварии
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Эксперты назвали ТОП-3 главных проблем ЖКХ, из-за которых происходят крупные коммунальные аварии

Эксперты назвали ТОП-3 главных проблем ЖКХ, из-за которых происходят крупные коммунальные аварии

Текущий осенне-зимний отопительный сезон запомнится россиянам не только аномально низкими температурами, но и крупными коммунальными авариями. Эксперты назвали три главные проблемы ЖКХ, пишет telegram-канал "Управдом".

Итак, три проблемы российского ЖКХ:


- высокий износ труб. Хуже такого уровня износа только проблема с их обновлением, которая решается крайне медленно;

- скудные вложения ресурсников по инвестпрограммам. Ежегодно приходит в негодность порядка 3% сетей, а заменяется на новые не более 2%. Отрасль нуждается в инвестициях в размере порядка 4,5 трлн рублей;

- отсутствие реальной административной ответственности за некачественные коммунальные услуги. Эксперты отмечают, что перерасчеты, предусмотренные правилами оказания коммунальных услуг, минимальны и не работают. При этом принимать штрафы для поставщиков ресурса Госдума отказалась, поэтому можно не вкладываться в развитие.

Добавим, что по официальным данным "Стратегии-2035", ежемесячно на объектах ЖКХ происходит в среднем шесть тыс. происшествий, а средняя продолжительность перерывов в поставках коммунальных услуг составляет около 8 часов.

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По материалам: uposters.ru

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