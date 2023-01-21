. Эзотерики назвали цвет в интерьере, который принесет удачу в 2023 году

В Новом году у большинства людей много планов, которые они хотят реализовать. Так, если вы планируете ремонт или просто хотите что-то изменить в квартире, тогда вам в первую очередь стоит обратить внимание на рекомендации дизайнеров и эзотериков. Уж они точно знают, какой цвет в 2023 году принесет удачу.

Какой цвет в интерьере будет стильным в 2023 году: мнение дизайнера

Многие хотят визуально увеличить квартиру. Некоторые считают, что с такой задачей идеально справится белый цвет. Дизайнер Джесс Смит опровергла данный миф. Эксперт рассказала в своем блоге, что на самом деле данный цвет не только делает комнаты темнее, но и визуально уменьшает их.





По словам Джесс Смит, белый цвет создает лишние тени вокруг освещения и подчеркивает все темные углы. Так, дизайнер интерьера уверена, что идеальным цветом для интерьера в 2023 году является желтый. Его можно использовать как базовый. Визуально он те только увеличивает пространство, но и выглядит стильно. К тому же желтый цвет будет эффектно смотреться при любом освещении.

Джесс Смит на своем примере рассказала, что ее комната при белом окрашивании, визуально все темнила и казалось, будто мало места. Но стоило перекрасить ее в желтый, как все кардинально изменилось.

Эзотерики рассказали, какой цвет в интерьере принесет удачу в дом в 2023 году

Эзотерик Алина Волокитина поддерживает рекомендации дизайнера интерьера относительно желтого цвета. По мнению эксперта, он оказывает успокоительный эффект, к тому же дарит хозяевам квартиры гармонию и умиротворение.





Эзотерик утверждает, что можно смело выбирать желтый цвет, ведь он не только визуально расширит пространство, но и принесет удачу в 2023 году. Чтобы данный оттенок работал, его обязательно надо использовать в дизайне интерьера.

Если желтым цветом покрасить стены зала, то все члены семьи будут здоровы в новом году. Тем, кто хочет укрепить свои семейные отношения и развить гармонию в браке, желтым надо покрасить юго-западную часть квартиры.

На северо-востоке жилья надо красить стены в желтый цвет, если вы мечтаете о счастье и успехе. Какую бы комнату в своей квартире вы не покрасили в желтый цвет, он в любом случае дарит хорошее настроение и ощущение комфорта и теплоты.

Помимо этого, эксперты выделяют голубые оттенки, так как они нравятся символу 2023 года — Водяному Кролику. Поэтому, если вы хотите освежить интерьер, то можно смело выбирать голубой цвет.