. Юлия Проскурякова плакала, когда узнала о разводе Игоря Николаева
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Юлия Проскурякова плакала, когда узнала о разводе Игоря Николаева

Юлия Проскурякова плакала, когда узнала о разводе Игоря Николаева
Жена певца Игоря Николаева рассказала о своих чувствах. В 90-х годах общественность замирала перед экранами телевизоров и внимательно следила за романом юной Наташи Королевой и уже именитого композитора Игоря Николаева. Одни радовались за звездную пару, которой удавалось совмещать личную жизнь и творчество. Другие же не верили, что исполнители хита «Дельфин и русалка» останутся вместе. Последние оказались правы: в начале нового века союз артистов развалился. На тот момент нынешней супруге 63-летнего Игоря Николаева исполнилось 19 лет. Она, как и многие другие россияне, переживала за одну из самых красивых пар отечественного шоу-бизнеса. Тогда Юлия еще не знала, что судьба приготовила для нее сюрприз. «Я тоже плакала! Правда, мне тогда было чуть меньше лет», — с улыбкой призналась она в эфире передачи «Привет, Андрей!» на Первом канале, когда речь зашла о разводе Николаева и Королевой.
Участники шоу подтвердили, что многие из них следили за развитием отношений композитора и его музы как за сериалом. А расставание восприняли словно личную трагедию. Стоит отметить, развод с Николаевым дался Королевой непросто. Недавно она призналась, что до последнего хотела сохранить брак и даже обратилась к астрологу. «Прогноз был такой, что уже ничего невозможно. И очень много того, что мне рассказали, в будущем случилось», — делилась 49-летняя Наталья. После слов гадалки женщина решила отпустить избранника и… вскоре влюбилась в стриптизера Сергея Глушко. Напомним, Юлия Проскурякова начала карьеру с телепроектов «Стань звездой», «Народный артист», «Музыкальный ринг». В 2008 году она приняла участие в творческом вечере Игоря Николаева, где и познакомилась с ним. Спустя два года пара отправилась в загс и официально зарегистрировала брак. С тех пор Юлия и Игорь Юрьевич не расстаются, а семь лет назад у артистов родилась дочь Вероника.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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