. Юлию Барановскую хотят выдать замуж
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Юлию Барановскую хотят выдать замуж

Юлию Барановскую хотят выдать замуж
Лена Миро высказалась о ведущей Юлии Барановской. Блогер начала поиски жениха для теледивы. Горькие слезы телеведущей Юлии Барановской по поводу того, что дети быстро выросли, и что она до кома в горле мечтает о четвертом ребенке и полноценной семье, были услышаны известной блогершей Леной Миро. Акула пера, не щадящая селебрити своей критикой, неожиданно поддержала звезду. Скандалистка отметила, что у Барановской правильные принципы.
«Это правильно, чтобы  мама, папа. Не как в прошлый раз, когда не взяли замуж. Вот и ноет Юлька в свои 42 года. У детей своя жизнь, у Аршавина тоже. Что делать Барановской? Где найти мужа? Как хоть раз все-таки выйти замуж? Давайте поможем Юльке, баба-то она еще ничего», — высказалась Миро в своем «ЖЖ». Звезда экрана могла бы родить и для себя, но она не приемлет такого развития событий. По словам Юлии, ей важно, чтобы у малыша был отец. Напомним, Юлия Барановская воспитывает троих детей от футболиста Андрея Аршавина. Пара долго была вместе, но так и не узаконила отношения.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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