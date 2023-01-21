. Как избавиться от неприятного рыбного запаха на руках, полотенцах и кухонной утвари
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Как избавиться от неприятного рыбного запаха на руках, полотенцах и кухонной утвари

Как избавиться от неприятного рыбного запаха на руках, полотенцах и кухонной утвари

Рыба – это очень вкусный и полезный продукт. Многие любят употреблять ее в пищу, но перед этим ее нужно приготовить. Однако после этого остается неприятный запах, который тяжело смыть не только с рук, но и с кухонных полотенец, и посуды. Читайте далее, как убрать запах рыбы с рук и кухонной утвари.

Как быстро избавиться от рыбного запаха на руках и кухонной утвари

Чтобы рыбный запах не оставался на руках, посуде, полотенцах и не распространялся по всем комнатам в доме, необходимо придерживаться нескольких простых правил:

  • кухонную дверь нужно закрыть, а окна открыть настежь, чтобы рыбный запах выходил на улицу. Также можно включить вытяжку – она будет хорошо всасывать все неприятные ароматы. После окончания приготовления всю мебель нужно протереть влажной салфеткой или тряпкой с добавлением моющего;
  • перед началом готовки все полотенца и тряпки лучше вынести из кухни. Если так не сделали и они пропитались неприятным запахом, их необходимо замочить в теплой воде, добавив немного уксуса. После этой процедуры их можно постирать руками или в стиральной машинке;
  • перед тем, как начать чистить рыбу, необходимо надеть резиновые перчатки, чтобы неприятный запах не оставался на руках. Если ими неудобно пользоваться или их нет в доме, то вымыть руки можно при помощи уксусной воды. Для этого понадобится в 500 миллиграммах теплой воды размешать 5 миллиграмм уксуса. Затем в ней можно обмыть руки и ополоснуть их под проточной. Вот и все, неприятного рыбного запаха как не бывало.


Все выше описанные правила очень простые, но действенные. Если их придерживаться, то можно забыть о неприятном рыбном запахе на руках, полотенцах и всей кухонной утвари.

# Общество
По материалам: rsute

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