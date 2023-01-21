. Как поддержать тех, кто находится на передовой

Российским защитникам и жителям фронтовых областей можно помочь и деньгами, и вещами, и продуктами

С началом специальной военной операции для многих россиян стало очень важным оказать помощь тем, кто на передовой защищает безопасность нашей страны. В каждом регионе активисты стали объединяться в общественные организации, были организованы пункты сбора гуманитарной помощи, куда неравнодушные люди могли принести продукты, одежду, медикаменты. В материале «Парламентской газеты» - кто и как помогает военным, чтобы им было легче там, где сейчас труднее всего, и куда могут обращаться все желающие это сделать без риска нарваться на мошенников.

«Единая Россия»

Как рассказали «Парламентской газете» в пресс-службе партии «Единая Россия», в 2022 году партия оказывала фронту масштабную помощь. К примеру, только в октябре 2022 года «Единая Россия» собрала более 1,2 млрд рублей на закупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой.

В региональных отделениях «Единой России» собрали и передали жителям Донбасса и освобождаемых на тот момент территорий более 17 тысяч тонн гуманитарной помощи: продукты, медикаменты, стройматериалы для восстановления разрушенных соцобъектов и домов. Получить помощь жители новых регионов могут в гуманитарных центрах «Единой России» — их более сорока.





Совсем недавно вице-спикер Госдумы Петр Толстой объявил второй сбор в проекте «Все для победы!» «для поддержки наших парней, работающих на самых горячих направлениях фронта». В свою очередь, член Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко рассказал «Парламентской газете» о том, что недавно был в Воронежской области, где люди тоже собирали гуманитарную помощь. «Я безмерно признателен всем, кто участвует в благих делах по мере сил и возможностей», — выразил свою благодарность парламентарий.

Желающие помочь участникам спецоперации и жителям новых регионов могут обратиться в общественные приемные «Единой России». Адреса региональных и местных общественных приемных можно найти на федеральном и региональных сайтах партии.

К примеру, в Санкт-Петербурге центральный штаб по сбору гуманитарной помощи на Конногвардейском бульваре, дом 4, находится именно в штабе партии «Единая Россия». Также в каждом районе Петербурга гуманитарную помощь принимают комплексные центры соцобслуживания. Кроме того, более двадцати площадок действует на базе городских вузов, среди них пункты сбора в РАНХиГС, ЛЭТИ, ГУАП, в Институте культуры, Университете путей сообщения, Лесотехническом университете, СПбГУ, РГГУ, Санкт-Петербургском кадетском корпусе Следственного комитета РФ, Университете технологий управления и экономики. С первых дней спецоперации сбором гуманитарной помощи занимается и «Красный Крест» на Большой Монетной улице, дом 30.

Народный фронт

В каждом регионе нашей страны работают отделения Общероссийского народного фронта. В июне 2022 года вместе с военкорами общественное движение запустило проект поддержки бойцов на передовой «Все для победы». Об этом сообщили «Парламентской газете» в пресс-службе организации. Общественники открывают адресные сборы на покупку техники, обмундирования, медикаментов. Каждая доставка груза сопровождается видеоотчетом.

Как рассказал нашему изданию заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Борис Подольный, начиная с июня 2022-го проект «Все для победы!» благодаря неравнодушным россиянам собрал более 4,6 миллиарда рублей. На передовую доставили 50,5 тысячи спальников, около девяти тысяч бронежилетов, 33,5 тысячи комплектов термобелья. А перед новогодними праздниками было открыто несколько специальных сборов, благодаря которым собрали сто миллионов рублей. На эти деньги для нужд фронта закупили и передали туда более 50 автомобилей «Нива» и УАЗ, сто квадрокоптеров, мобильные бани, противодронные ружья, а также теплую одежду и сладости.

«Также в рамках гуманитарной миссии Народный фронт уже доставил мирным жителям новых территорий 9,1 тысячи тонн продуктов питания, лекарств, стройматериалов. Мы благодарны каждому человеку, сделавшему свой вклад в общее дело», — отметил Борис Подольный.

Принять участие в адресных сборах может любой желающий. Информация, каким образом это можно сделать, — на сайте pobeda.onf.ru или по телефону 8 (800) 200-34-11. Центральный штаб Народного фронта находится в Москве на улице Мосфильмовская, дом 4.

Общественные организации

В начале 2022 года при поддержке Российского Красного Креста и Всероссийского студенческого корпуса спасателей под эгидой проекта «Мы вместе» в здании Общественной палаты в Москве открылся Центр сбора гуманитарной помощи жителям Донбасса. Об этом «Парламентской газете» рассказал член Общественной палаты РФ, руководитель Всероссийского студенческого корпуса спасателей Евгений Козеев. По его словам, добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей оказывают помощь жителям Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и освобожденных территорий. Уже в феврале 2022-го студенты-спасатели одними из первых приехали в Ростовскую область, где совместно с другими общественными организациями создали штаб Общественной поддержки «Мы вместе».

«Добровольцы доставляли гуманитарную помощь в пункты временных размещений, в Донбасс и освобожденные территории, туда, где эта помощь необходима. Участвовали в аварийно-восстановительных работах в Волновахе, Счастье. Оказывали адресную помощь семьям. Уже совершено свыше 380 выездов», — поделился подробностями работы член Общественной палаты РФ.

Вся необходимая информация о помощи жителям Донбасса и всем, кто находится в зоне спецоперации, есть на сайте Общественной палаты РФ в разделе «Карта помощи жителям Донбасса и беженцам».

Блогеры

Есть и проверенные частные лица, которые организует сборы средств на закупку автомобилей, воинского и технического снаряжения для бойцов, сражающихся в зоне спецоперации. Это, к примеру, известные российские журналисты Евгений Поддубный, Александр Коц, Анастасия Кашеварова, сестры Екатерина и Валентина Корниенко, более известные как КатяВаляДНР, волонтер и многодетная мама из Крыма Валерия Петрусевич, общественник Сергей Паршиков и многие другие. Все они публикуют в своих Telegram-каналах отчеты о собранных средствах и данные о закупленных товарах.

Последнее очень важно, отметил депутат Евгений Ревенко. Ведь сейчас, к сожалению, у желающих поделиться своими кровными, перечислив их по указанному счету, есть риск нарваться на мошенников. И чтобы доброе дело и закончилось добром, а не осадком от общения с нечестными на руку деятелями и сожалениями об утраченных деньгах, всем потенциальным благотворителям нужно быть внимательными, посоветовал парламентарий нашим читателям. Он порекомендовал обращаться в те благотворительные организации, которые хорошо себя зарекомендовали. Это, к примеру, любое региональное отделение партии «Единая Россия», проект Общероссийского народного фронта «Все для победы!», межрегиональная общественная организация «Вече», фонд Русской гуманитарной миссии и фонд им. Елизаветы Глинки, а также известные российские блогеры.

Чем можно помочь

Кроме финансовых пожертвований фронту можно помочь, как говорится, предметно. Для военных нужд люди собирают самое необходимое: теплую одежду и обувь, бронежилеты, каски, квадрокоптеры и карты памяти для них, планшеты и ноутбуки, аккумуляторы, бинокли, приборы ночного видения.

Помогают россияне и мирному населению Донбасса, Луганска и новых территорий России. В штабах движения «Мы вместе» Ростовской и Белгородской областей идет прием гуманитарных грузов, которые приходят со всей России. Люди присылают консервы, растительное масло, крупы, муку, чай, кофе, сахар соль, сгущенку, а также разнообразные медикаменты.