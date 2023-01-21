. Как проводить ритуал на четыре стихии, чтобы привлечь удачу, здоровье и деньги

Древние мудрецы утверждали, что вся наша жизнь зависит от гармонии четырех стихий: Воды, Огня, Воздуха и Земли. Чтобы она была долгой и счастливой, важно, чтобы эти стихии управляли ею в слаженном балансе. Каждый человек может привлечь в свою жизнь удачу и благополучие с помощью простого ритуала, обращенного к этим четырем стихиям.

Как проводить ритуал на четыре стихии

Этот ритуал можно проводить в любое время, не привязываясь к времени года, суток или фазам Луны. Он рассчитан на четыре дня, каждый из которых будет принадлежать одной стихии.

Главное условие — проводить этот ритуал в уединении, без посторонних глаз, и верить в его силу. Проведение такого ритуала способно привлечь удачу, здоровье, деньги, и сделать человека счастливым.

День первый: обращение к стихии Воды

В этот день нужно проснуться рано и отправиться к любому природному источнику. Это может быть река, озеро и даже любой резервуар с дождевой или талой водой. Можно набрать снега и дома растопить его.

Воду набирают в любой сосуд и приносят домой. После этого, находясь в уединении, читают заговор.





В течение дня нужно умываться этой водой, мыть руки, протирать ступни ног, а вечером остатками воды помыть пол и выплеснуть ее на землю. После этого в доме нужно открыть окна и проветрить помещение.

День второй: обращение к стихии Огня

Во второй день желательно разжечь костер на улице, а за неимением такой возможности зажечь свечу в доме. Предварительно на листке бумаги следует написать обо всем, что мешает вам в жизни, какие препятствия существуют для исполнения ваших желаний.

После того, как костер разгорелся или зажжена свеча, этот листочек следует сжечь в огне, при этом трижды произнеся заговор.





Глядя на огонь, нужно дождаться, когда костер или свеча прогорит.

День третий: обращение к стихии Воздуха

Стихия воздуха незримая, всеобъемлющая и всепроникающая, мы соприкасаемся с ней ежесекундно, даже не замечая этого. Поэтому, обращение к стихии Воздуха должно сопровождаться нашей благодарностью.

Для этого на третий день проведения ритуала нужно подняться рано, выйти на улицу, подставить лицо ветру и прочитать заговор.





Закрыв глаза, постарайтесь почувствовать живительную силу воздуха, вздохните полной грудью и поблагодарите стихию за даруемую жизнь.

День четвертый: обращение к стихии Земли

Этот день следует провести на лоне природы, непосредственно на земле. Земля — первичный элемент из всех четырех стихий, это плоть мира, которая дает нам силу, опору, базу для нашего развития.

Для проведения ритуала возьмите в руку горсть земли и прочитайте заговор.





После этого высыпьте землю в безлюдном месте, поблагодарив ее за все, что она дает.