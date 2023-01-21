. Какие вещи нужно держать в доме, согласно фэншуй, чтобы привлечь изобилие

Фэншуй позволит внести в жизнь каждого человека много положительной энергии. Чтобы привлечь в свой дом изобилие, необходимо все имеющиеся в нем вещи организовать согласно этому учению. Для начала следует составить план квартиры, измерив все комнаты при помощи рулетки, и определить стороны света. Важную роль играет юго-восточная – именно она отвечает за финансовую удачу.

Какие вещи держать в доме, по фэншуй, чтобы притянуть изобилие и достаток

Цветовая гамма

Для привлечения финансового благополучия необходимо использовать зеленые и голубые цвета. Тем, кто планирует заняться ремонтом в ближайшее время, стоит разместить в юго-восточной зоне зеленые и голубые аксессуары.

Растения





В финансовом секторе в обязательном порядке должны присутствовать живые цветы и растения. На подоконнике следует поставить горшки с домашними растениями, а также необходимо подыскать место, где можно было бы разместить вазу с живыми цветами.

Можно повесить на стену картину, на которой изображена природа – цветы, леса, деревья, парки. Успех может принести картина, где изображена мельница. Что касается изображения пустыни, то ему не место в доме.

Денежное дерево

По фэншуй, денежными деревьями являются те, у которых круглые листья. В данном секторе не рекомендуется держать кактусы или другие растения с колючками и острыми листьями.

Фонтан





Сейчас в продаже имеется много электрических. В фэншуй можно использовать разные формы, но прежде чем выбирать какой-либо из них, стоит подумать о том, какие ассоциации он вызывает. Нужно отыскать модель, которая будет похожа на источник, и тогда такой фонтан будет притягивать в дом денежные средства. Если габариты квартиры не позволяют поставить настоящий фонтан, можно повесить картину с его изображением.

Прихожая

Немаловажную роль для привлечения богатства играет прихожая. Если в ней неуютно и темно, то деньгам будет сложно попадать в дом. Беспорядок в этом месте тоже не приведет ни к чему хорошему. Именно поэтому из прихожей необходимо убрать все лишнее, особенно те вещи, которые уже никто не носит.

Под коврик следует положить пятирублевые монетки орлом вверх. Полезно разместить в прихожей картину на которой изображена чаша с фруктами, рыбки или дом. Напротив входной двери нельзя вешать зеркало, иначе удача будет отражаться в нем и уходить обратно.

Аквариум





Наличие аквариума в доме позволит притянуть в него богатство и достаток. Его необходимо размещать в юго-восточной зоне. При этом он не должен быть большим. За рыбками должен быть налажен необходимый уход, чтобы удача была более благосклонной. Рыбок нужно покупать таких, которые больше всего нравятся, лучше, чтобы это были золотые.

Полезные советы, которые помогут решить финансовые проблемы