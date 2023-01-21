. Какие заговоры помогут начать день удачно, что для этого нужно сделать

Чтобы день прошел успешно, нужно хорошо начать утро. Главное, настроить себя на позитивные мысли и удачу с помощью заговоров сразу после пробуждения, и тогда весь день пройдет как по маслу. Далее мы расскажем про заговоры, которые помогут хорошо начать день.

Заговоры, которые помогут начать день удачно

С самого утра необходимо умыться, потянуться и произнести такие слова:

«Новый день начинается, счастье приближается. Как с утра проснусь, так и в счастье окунусь. Причин для беспокойства нет — все решаемо, счастье не за горами, жизнь моя наполнена чудесами».

Чтобы усилить действие этого заговора, можно включить любимую музыку и выпить какой-то бодрящий напиток.

После пробуждения нужно стать перед зеркалом, посмотреть на свое отражение и произнести:

«Все мне по плечу, препятствий не замечаю, к цели приближаюсь. Счастье привлекаю, жизнь преображаю».

Затем необходимо придерживаться простых правил: за порог нужно ступить правой ногой, а все двери открывать левой рукой, чтобы привлечь удачу.





Чтобы день был удачным, можно прочитать заговор на любимый напиток, а затем выпить его:

«Все запланированное сбудется, удача не отвернется, счастье мне улыбается. Как рассвет наступает, так и удача меня поджидает».

С самого утра необходимо посмотреть в зеркало и произнести такие слова:

«Жизнь преображается, судьба мне улыбается. Как утро с улыбки начинаю, так все дела в срок завершаю. Не встретятся на пути преграды, нет пути назад».

После этого можно идти на работу. Главное, не смотреть назад и не возвращаться домой, чтобы не потерять личную удачу.