. Какие заговоры помогут начать день удачно, что для этого нужно сделать
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Какие заговоры помогут начать день удачно, что для этого нужно сделать

Какие заговоры помогут начать день удачно, что для этого нужно сделать

Какие заговоры помогут начать день удачно, что для этого нужно сделать

Чтобы день прошел успешно, нужно хорошо начать утро. Главное, настроить себя на позитивные мысли и удачу с помощью заговоров сразу после пробуждения, и тогда весь день пройдет как по маслу. Далее мы расскажем про заговоры, которые помогут хорошо начать день.

Заговоры, которые помогут начать день удачно

  • С самого утра необходимо умыться, потянуться и произнести такие слова:

«Новый день начинается, счастье приближается. Как с утра проснусь, так и в счастье окунусь. Причин для беспокойства нет — все решаемо, счастье не за горами, жизнь моя наполнена чудесами».

Чтобы усилить действие этого заговора, можно включить любимую музыку и выпить какой-то бодрящий напиток.

  • После пробуждения нужно стать перед зеркалом, посмотреть на свое отражение и произнести:

«Все мне по плечу, препятствий не замечаю, к цели приближаюсь. Счастье привлекаю, жизнь преображаю».

Затем необходимо придерживаться простых правил: за порог нужно ступить правой ногой, а все двери открывать левой рукой, чтобы привлечь удачу.


  • Чтобы день был удачным, можно прочитать заговор на любимый напиток, а затем выпить его:

«Все запланированное сбудется, удача не отвернется, счастье мне улыбается. Как рассвет наступает, так и удача меня поджидает».

  • С самого утра необходимо посмотреть в зеркало и произнести такие слова:

«Жизнь преображается, судьба мне улыбается. Как утро с улыбки начинаю, так все дела в срок завершаю. Не встретятся на пути преграды, нет пути назад».

После этого можно идти на работу. Главное, не смотреть назад и не возвращаться домой, чтобы не потерять личную удачу.

# Общество
По материалам: rsute

Последние новости

Какие заговоры помогут начать день удачно, что для этого нужно сделать
Какие заговоры помогут начать день удачно, что для этого нужно сделать
Турция отменила визит главы Минобороны Швеции
Турция отменила визит главы Минобороны Швеции
В Запорожской области сообщили о взломе первой линии обороны ВСУ
В Запорожской области сообщили о взломе первой линии обороны ВСУ
От чего нужно избавиться Скорпионам, чтобы стать счастливее
От чего нужно избавиться Скорпионам, чтобы стать счастливее
Принцип работы и особенности использования XRF-анализаторов для металлов
Принцип работы и особенности использования XRF-анализаторов для
Сортовой прокат: виды и особенности
Сортовой прокат: виды и особенности
Звезда "Гардемаринов" Михаил Мамаев отправился в зону СВО. Артиста засняли с оружием в окружении танков
Звезда "Гардемаринов" Михаил Мамаев отправился в зону СВО.
Финансовая экосистема – новое понятие в развитии банковского обслуживания.
Финансовая экосистема – новое понятие в развитии банковского
Оперативная служебная радиосвязь для коммунальных служб
Оперативная служебная радиосвязь для коммунальных служб
Роман Колесов и Владимир Читоркин проверили подготовку к пожароопасному сезону в Братске и районе
Роман Колесов и Владимир Читоркин проверили подготовку к
В Мамонах водитель Audi насмерть сбил мужчину
В Мамонах водитель Audi насмерть сбил мужчину
В Ангарске загорелся бензовоз и железнодорожные цистерны
В Ангарске загорелся бензовоз и железнодорожные цистерны

Топ на сегодня

В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
Названы плюсы четырехдневной рабочей недели
Названы плюсы четырехдневной рабочей недели
Стоимость ОСАГО в России по итогам года резко выросла
Стоимость ОСАГО в России по итогам года резко выросла
США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России
США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из
Успех у Овнов, перемены у Скорпионов: гороскоп на неделю с 23 по 29 января 2023 года
Успех у Овнов, перемены у Скорпионов: гороскоп на неделю с 23 по 29

Еще по теме

4 заговора, чтобы начать день удачно
Заговоры на Покров: на счастье, любовь и удачу
Что нужно сделать с утра, чтобы привлечь удачу на весь день
Заговоры от бессонницы