. Капремонт в Братской детской городской больнице выполняет новый подрядчик
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Капремонт в Братской детской городской больнице выполняет новый подрядчик

Капремонт в Братской детской городской больнице выполняет новый подрядчик

Осуществляющий полномочия главы регионального министерства здравоохранения Алексей Шелехов проверил ход работ, которые выполняет новый подрядчик при капремонте Братской детской городской больницы. С прежней организацией контракт расторгли ]b]из-за срыва срока окончания работ. Подрядчику предстоит капитально отремонтировать филиалы детской поликлиники Братской детской городской больницы на улице Маршала Жукова, 8 и Рябикова, 59/а, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Помимо системы теплоснабжения в рамках капитального ремонта запланирована замена систем водоснабжения и водоотведения, вентиляции, косметический ремонт. На полное завершение работ из областного бюджета выделили более 60 миллионов рублей. Срок окончания капитального ремонта – осень 2023 года.

Временно медицинскую помощь пациентам, прикрепленным к Братской детской городской больнице, оказывают в здании поликлиники по адресу: Курчатова, 8. Педиатры ведут приём на втором этаже. Приёмы и вызовы осуществляются в полном объёме. В поликлинике с 8:00 до 18:00 работают кабинеты неотложной помощи. Приёмный покой работает в стационаре Братской детской городской больницы круглосуточно.

Ремонт детской больницы в Братске находится на контроле Администрации президента РФ Владимира Путина. Вопрос о необходимости ремонта подразделений учреждения был озвучен в ходе личного приёма граждан.

Во время рабочей поездки Алексей Шелехов посетил также Куйтунскую районную больницу, где по поручению Игоря Кобзева встретился с коллективом. Встреча продлилась более двух часов, в ходе которых осуществляющий полномочия руководителя регионального минздрава отвечал на вопросы сотрудников медучреждения, касающиеся кадровой политики, начисления заработной платы и укрепления материально-технической базы учреждения.

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По материалам: irk

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