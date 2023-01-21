. Кети Топурия впервые показала лицо 2-летнего сына – именинника

Певица Кети Топурия целых два года скрывала лицо сына Адама. Кети Топурия отдыхает с семьей на Бали. Там она отметила день рождения сына. Солистка группы «А Студио» перестала скрывать лицо младшего ребенка, сына Адама. Показать, как выглядит мальчик, она решила в день его рождения, 21 января. В первые минуты наступивших именин, когда наследнику исполнилось два годика, Кети опубликовала снимок, на которой Адам с папой плавают в бассейне. Она впервые показала лицо мальчика. Оказалось, что он растет копией папы.«Люблю! Сын, моя любовь на века», - подписала кадр певица. «Какие красивые», «Ну мальчик растет просто копией отца», «Ой, какой краш», «Танцы такие у детей», «Хорошенькие такие», «Это ли не счастье», «Дети у вас дружные, веселые», — написали подписчики. Оказалось, что малыш - уменьшенная копия своего папы. Адам – второй ребенок Кети Топурии от второго брака с бизнесменом Львом Деньговым. У нее растет семилетняя дочка Оливия, отцом которой является предприниматель Лев Гейхман, в 2017 году они развелись.