. Когда в Москве был создан Главный ботанический сад
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Когда в Москве был создан Главный ботанический сад

Когда в Москве был создан Главный ботанический сад

78 лет назад, 21 января 1945 года, Совет народных комиссаров принял решение об основании в Москве Главного ботанического сада. Организация парка была приурочена к 220-летию Академии наук СССР.

Днем основания сада считается 14 апреля 1945 года, когда Президиум Академии наук СССР утвердил развернутую программу по его строительству. Месяц спустя под реализацию проекта была выделена территория площадью 361,35 гектара. В нее вошли Ерденьевская роща (часть Останкинской дубравы), ограниченная с юга Шереметевскими прудами, часть Леоновского леса на востоке в пойме реки Яузы и участок на Владыкинском шоссе.

Проект планировки Главного ботанического сада был разработан архитектором И.М. Петровым под руководством академиков Н.В. Цицина и А.В. Щусева. Ландшафтный архитектор Л.Е. Розенберга создал в саду один из крупнейших в мире дендрариев, который включает в себя около двух тысяч видов деревьев и кустарников со всего мира.

Сегодня площадь Главного ботанического сада РАН составляет 361 га, в том числе 52 га — парковая территория и 150,4 га — экспозиция (участки дендрофлоры культурных растений, декоративного цветоводства, ландшафтной архитектуры). Здесь созданы шесть ботанико-географических экспозиций: «Европейская часть России», «Кавказ», «Средняя Азия», «Сибирь», «Дальний Восток» и «Полезные растения природной флоры». В Фондовой оранжерее собрана одна из крупнейших в Европе коллекций тропических и субтропических растений, в которой насчитывается более пяти тысяч видов и форм растений.


# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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