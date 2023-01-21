. Композитор рассказал, почему не общается с Аллой Пугачевой

Певица Алла Пугачева прославилась на его песнях. Творческий союз Аллы Борисовны и Александра Сергеевича был плодотворным и ярким. Композиции Александра Зацепина в свое время прославили Аллу Пугачеву. Одна «Куда уходит детство?» чего стоит — этот мотив, кажется, знают все и до сих пор напевают по случаю.Можно предположить, что коллеги по цеху продолжают общение, но на деле все иначе: пути композитора и Примадонны очень быстро разошлись. Тандем звезд длился несколько лет, после чего безвозвратно распался. В интервью Александр Зацепин признался, что давно не общался с Аллой Борисовной. Хотя их и связывало общее дело, у знаменитостей не осталось общих интересов. «У нас нет никаких тем общих для разговоров», — объяснился народный артист РФ в беседе с «МК».