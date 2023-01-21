. Ксения Бородина ни нашла, ни одного хорошего слова об Ольге Бузовой
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Ксения Бородина ни нашла, ни одного хорошего слова об Ольге Бузовой

Ксения Бородина ни нашла, ни одного хорошего слова об Ольге Бузовой
Ведущая и певица Ольга Бузова отметила день рождения.    Ксения Бородина и Ольга Бузова долгое время были коллегами: они вместе вели реалити-шоу «Дом-2» и еще несколько проектов. Однако стоило певице покинуть телестройку, как все общение между ней и Ксенией полностью прекратилось. Более того, Бородина несколько раз особо подчеркивала, что никогда не была близка с Олей, а уж о дружбе между ними и говорить не стоит. Складывается даже впечатление, что телеведущая неприязненно относится к Бузовой. По крайней мере, в день рождения певицы, которая 20 января отметила 37-летие, Ксения не нашла для нее ни одного хорошего слова. На просьбу как-то высказаться об Ольге по случаю праздника, Бородина лишь холодно заявила: «Она мне не коллега больше, извините, пожалуйста».
Говорят, что Ксения давно была негативно настроена по отношению к артистке, но скрывала свое недовольство, когда им приходилось вместе появляться в кадре. Якобы Бородина завидовала популярности Ольги и тому, что ей удалось вырваться из «Дома-2» и стать полноценной ведущей, тогда как Ксению так и не позвали больше ни в один серьезный проект. Справедливости ради стоит отметить, что Бородина слукавила, заявив, что они с Бузовой больше не коллеги, ведь с осени прошлого года Ксения вернулась на ТНТ, где работает Ольга. Она начала вести программу «Женский клуб». Проект после нескольких выпусков застопорился, но окончательно еще не закрылся, так что знаменитости продолжают считаться сотрудницами одной организации. Не случайно они вместе участвовали в новогоднем выпуске Comedy Club, причем играли в одной команде.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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