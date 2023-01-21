. Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости за рубежом
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Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости за рубежом

Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости за рубежом
Певица Лайма Вайкуле шокировала своим внешним видом. В женщине неопределенного возраста трудно теперь узнать эстрадную диву. Оказывается, фотографии Лаймы Вайкуле в ее соцсетях не имеют ничего общего с реальностью. Звезда, судя по всему, их безбожно фотошопит. Поскольку в действительности выглядит она совсем иначе, чем в Интернете. Вайкуле дала интервью проекту «Культурник» в Израиле, видео оказалось на YouTube. И все заметили, как сильно Лайма изменилась, буквально стала неузнаваемой. Минимум коротких волос она спрятала под шляпой, внешние уголки глаз уползли наверх, само лицо чрезмерно отекло, второй подбородок висит – так на самом деле выглядит певица. В женщине неопределенного возраста трудно теперь узнать эстрадную диву, коей была исполнительница хита «Пикадилли».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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