. Лидеру Little Big советуют работать в порно или разносить пиццу с девственно чистым мозгом

Шахназаров жестко посмеялся над лидером некогда популярной группы. Little Big дали скандальное интервью об отъезде из России. Музыканты подверглись жесткой критике не только со стороны бывших поклонников, но и со стороны общественных деятелей. В интервью солисты коллектива Илья Прусикин и Соня Таюрская откровенно говорят о безденежье, проблемах с адаптацией в США и других трудностях нынешней жизни. При этом они продолжают критиковать Россию и признаются, что не жалеют об отъезде. Сильнее всего их волнует проблема с работой. «Вот приехали вы в США, но кому вы там на фиг сдались? Там таких «литтлбигов» пруд пруди, еще и получше вас будут. Когда посмотрел интервью, то понял: у Прусикина девственно чистый мозг. А еще говорит, что совесть есть», сказал Михаил Шахназаров. В эфире шоу «Полный абзац» журналист рассказал, что надеяться на успех на Западе, где царит высокая конкуренция между профессионалами высочайшего класса — это как минимум глупо. Более того, Little Big это не про музыку, а про стеб, понятный далеко не всем. «Илья, у тебя все впереди. Ты молод, можешь разносить пиццу, можешь сняться в комическом порно. Тебе при помощи графики приделают детородный орган, с твоим ростом прикольно будет смотреться», сказал Михаил Шахназаров. Прокомментировал журналист и слова музыкантов о возвращении. Так, ребята отметили, что не закрыли для себя дорогу в Россию и собираются приехать лет через 15-20. А до этого будут пытаться что-то сделать за пределами родной страны. Шахназаров назвал это иллюзией, так как после такого демарша их на родине никто не ждет. «Обратно вас никто не примет», — сказал критик.