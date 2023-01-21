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Марго Робби рассказала о съемках интимных сцен с Леонардо Ди Каприо

Марго Робби рассказала о съемках интимных сцен с Леонардо Ди КаприоМарго Робби рассказала о съемках интимных сцен с Леонардо Ди Каприо в «Волке с Уолл-Стрит»

Австралийская актриса Марго Робби рассказала о съемках интимных сцен с Леонардо Ди Каприо в фильме «Волк с Уолл-Стрит». Об этом сообщает Daily Mail ссылкой на подкаст Nova.

По ее словам, обычно актеры не снимаются полностью обнаженными, им выдают специальные приспособления. «У них были штуки, которые называют меркинами, что-то вроде парика для гениталий. На съемках "Волка с Уолл-стрит" была целая комната с меркинами», — отметила она.

При этом Робби сообщила, что в картине с Ди Каприо она действительно снималась обнаженной. Она призналась, что перед этим сделала «пару уколов текилы» чтобы справиться с нервами. Актриса подчеркнула, что после «Волка с Уолл-Стрит» она перестала бояться обнаженных сцен.

Ранее актриса рассказала об одной из самых значимых ролей в своей карьере. «Когда я впервые посмотрела фильм "Тоня против всех", то подумала: "Хорошо, я все-таки хорошая актриса"», — отметила Робби. После участия в проекте в 2018 году она была номинирована на премию «Оскар» за лучшую женскую роль.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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