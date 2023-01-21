. На голодный желудок не смотреть: Дети из разных стран показали, чем таким вкусненьким их кормят в школах
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На голодный желудок не смотреть: Дети из разных стран показали, чем таким вкусненьким их кормят в школах

На голодный желудок не смотреть: Дети из разных стран показали, чем таким вкусненьким их кормят в школах

О, эти прекрасные школьные годы! Оставим тему непосредственно самой учёбы, учителей и одноклассников. Сегодня мы поговорим с вами о школьных обедах. Вот вы помните чем вас кормили в столовой и платили ли вы за это? А вкус школьной еды помните?

Если вы достаточно насладились ностальгическими воспоминаниями, то предлагаем вам взглянуть, на фотографии современных школьных блюд, которыми поделились сами подростки. Спойлер: В большинстве своём очень даже круто!

Южная Корея

В школах есть квалифицированный диетолог, который и составляет обеденное меню для детей.

Стокгольм, Швеция

Гонолулу, Гавайи, США

Япония

Рождественская версия школьного обеда.

Румыния

Калифорния, США

Монреаль, Канада

Вот такой обед подают в частной школе.

Токио, Япония

Курица терияки, рис и салат с ростками пшеницы.


Таиланд

Это платный школьный обед за 25 бат (это примерно 52 рубля).

Бразилия

В Бразилии бефстроганов входит в меню школьных обедов.

Нью-Йорк, США

Чонбук, Южная Корея

Ньюберге, штат Орегон, США

Да, да, да, это бесплатный школьный обед!

Швеция

Оладьи с брусничным джемом и творогом.

Дания

А вот тут вы можете взглянуть на то, чем потчуют пациентов в разных странах.

# Интересное
По материалам: twizz

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