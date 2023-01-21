. На Плишкинском тракте маршрутка с пассажирами столкнулась с легковушкой
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На Плишкинском тракте маршрутка с пассажирами столкнулась с легковушкой

На Плишкинском тракте маршрутка с пассажирами столкнулась с легковушкой

Днем 21 января на 2 километре Плишкинского тракта 57-летний водитель микроавтобуса «ГАЗ», двигающийся по маршруту 4с со стороны поселка Плишкино в Иркутск, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с автомобилем Toyota Tank, за рулем которого находилась местная жительница, маршрутка опрокинулась в кювет.

На момент ДТП в салоне микроавтобуса находились 5 пассажиров, одного из них бригада скорой помощи доставила в медицинское учреждение с различными травмами. Водители не пострадали. Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП.


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По материалам: irk

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