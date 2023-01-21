. Нарышкин: США применили ядерную энергию в Хиросиме и Нагасаки, а СССР – для АЭС

Председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на примере первого практического использования атомной энергии Соединенными Штатами и СССР показал разницу отношения двух государств к судьбе человечества.

Об этом Нарышкин рассказал на круглом столе, посвященном истории российского лидерства в области физики, совмещенном с заседанием оргкомитета по подготовке и проведению празднования 100-летия со дня рождения советского физика, нобелевского лауреата академика Николая Басова.

"Первое практическое использование ядерной энергии американцами - это Хиросима и Нагасаки, сотни тысяч убитых, покалеченных. Первое практическое использование ядерной энергии в нашей стране - это первая атомная станция, которая служила людям", - сказал Нарышкин.

Он добавил, что в этом сравнении лежит "фундаментальное различие морали и глубинной сути двух государств, в отношении одной и другой страны к судьбе человеческой цивилизации".

В этот же день, 20 января, состоялось открытие выставки "Николай Басов. Луч света", приуроченной к 100-летию со дня рождения академика.



Экспозиция организована Политехническим музеем совместно с Российским историческим обществом и Росархивом, при поддержке фонда "История Отечества". На выставке представлены уникальные архивные документы, записи ученого, системы и приборы, печатные издания, фотографии и многое другое.