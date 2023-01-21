. Натуральные составы, которые помогут заменить покупное средство для стирки белья и не прогадать с выбором

Есть несколько вариантов, к которым можно прибегнуть в том случае, когда в доме нет средства для стирки белья. Постирать вещи можно при помощи подручных средств, имеющихся практически в каждом доме. Самыми качественными вариантами являются натуральные составы, которые дают положительный результат.

Чем заменить средство для стирки белья

Уксус

Уксус помогает смягчить ткань, восстановить цвет и избавиться от старых пятен. Для того чтобы постирать вещи, придется добавить 200 мл средства в отсек стиральной машинки, куда добавляют кондиционер.

Хозяйственное мыло





Это мыло является экологичным, поэтому его можно применять для стирки детских вещей и вещей людей с аллергией. Потребуется сделать мыльную стружку. Дополнить ее можно солью или содой.

Лимонная кислота

Это средство позволит сделать ткань мягкой. Для одной стирки будет необходимо всего 3 ложки лимонной кислоты, которую растворяют в стакане воды. Помимо этого, следует также добавить 3 капли любого ароматизированного масла.

Сода

Сода позволяет создать щелочную среду, поэтому можно смело стирать вещи из хлопка, а также постельное. Для стирки потребуется выставить температуру от 50С до 70С. Кальцинированная сода оказывает отбеливающее свойство. Если это не требуется, тогда лучше использовать пищевую соду.

Глицерин





Это средство поможет смягчить ткань, а также справиться со статическим электричеством. Для проведения стирки в машинку потребуется добавить пару столовых ложек глицерина.

Моющее средство

Для стирки вещей подойдет любое имеющееся в доме моющее средство, но предварительно нужно прочитать его состав, чтобы в нем не было агрессивных компонентов. Их наличие может не только обесцветить вещи, но еще и привести к появлению дырок. Недостатком данного средства является обильная пена, которая во время стирки может вылезать из разных отверстий. Это, в свою очередь, способно привести к поломке стиральной машины. Именно поэтому данного средства нужно добавлять совсем немного.

Жидкое мыло или шампунь

Если в доме нет ничего из выше указанного, то можно смело применять шампунь или жидкое мыло. Но лучше использовать те, в которых нет кондиционера и агрессивных добавок. Чем проще будет мыло или шампунь, тем легче выполоскать одежду. После стирки такими средствами вещи обретут приятный аромат, результат стирки будет хорошим. Но от данных средств тоже будет много пены. Это тоже следует учитывать и добавлять их очень мало.

Соль





Кухонной солью можно стирать вещи, которые состоят из хлопка либо льна. Главным плюсом данного средства является то, что вещи сохраняют свой цвет. Для ручной стирки следует приготовить такой раствор: 1 столовая ложка соли на 1 литр воды. Вещи необходимо замочить в данном составе на пару часов, а после этого хорошо ополоснуть. Минусом является то, что соль не справляется с застарелыми пятнами.

Кроме всего прочего, ее можно использовать и в качестве дополнения к стиральному порошку. Она поможет усилить эффект и сохранить яркость вещей.