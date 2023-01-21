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Названы самые подорожавшие товары в России

Названы самые подорожавшие товары в РоссииРБК: значительнее всего в 2022 году в России подорожали йод, мыло и прокладки

В России в 2022 году сильнее всего подорожал йод. Помимо этого, цены поднялись на такие товары, как мыло и прокладки, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Как подсчитали журналисты издания, средняя стоимость йода за год увеличилась на 55,2 процента. В декабре прошлого года 10 миллилитров йода стоили в среднем 42 рубля. Старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко объяснила, что такой скачок цен на йод связан с тем, что он почти весь импортируется из-за рубежа.

В топ-10 самых подорожавших товаров включили мыло (плюс 44,2 процента), женские прокладки (плюс 43,5 процента), дезодорант (плюс 38,8 процента), шампунь (плюс 36,9 процента), зубную пасту (плюс 36,6 процента). В список также попали спички, маргарин и хозяйственное мыло. Также россиянам теперь сложнее приобрести новую иномарку, так как цены на такие автомобили увеличились на 39,1 процента.

Ранее Центробанк пообещал, что в начале текущего года и весной годовая инфляция в России продолжит снижаться и может кратковременно опуститься ниже четырех процентов. По оценкам ЦБ, с учетом нынешней денежно-кредитной политики в 2023-м годовая инфляция составит 5–7 процентов и вернется к 4 процентам уже в следующем году.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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