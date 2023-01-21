. Никита Джигурда занимался сексом со своей учительницей

Эпатажный актер Никита Джигурда признался, что соблазнил своего преподавателя. Эпатажный актер Никита Джигурда на правах лучшего друга появился на праздновании 47-летия Анастасии Волочковой, организованном накануне в подмосковном СПА-отеле. Обставлено все было по-богатому: с красной дорожкой, вазами и огромным портретом самой виновницы торжества в золотистых шариках, на фоне которого могли сфотографироваться все приглашенные. Но Джигурда — не тот человек, который будет довольствоваться лишь ролью подтанцовки на чужом празднике, потому нашел, как перетащить на себя внимание присутствующей здесь прессы. Для этого артист рассказал интимные подробности своего романа, случившегося более четырех десятков лет назад. Интересно в нем только то, что самому Никите тогда было 19 лет, а его любовнице чуть ли не в три раза больше.«Я был в театральном институте. 19 лет мне было. Была наш педагог по музыке. Ей было то ли 49, то ли 51 год. Не она совратила, а я… Я и в те времена, советские, был белой вороной — в хорошем смысле этого слова. Я к ней клинья стал подбивать, а она сдалась. И продолжала быть педагогом», — пустился Джигурда в воспоминания. Была ли это страсть или исключительно трезвый расчет, он уточнять не стал, но добавил, что это пошло только на пользу успеваемости, хотя верностью прыткий молодой человек не отличался. «Продолжалась эта связь где-то пару лет. Но она не единственной была. Она это знала. Отличником был по музыке!», — с гордостью сообщил артист, не став пускаться в дальнейшие откровения, что помешало ему построить столь приятные и взаимовыгодные отношения с педагогами по другим предметам. Джигурда ничуть не обиделся, заявив со смехом: «Ну можно и так сказать», сообщает 5-tv.ru.