. Новолуние 21 января 2023 года: что можно и нельзя делать в этот день

Новолуние в январе 2023 года будет важным событием. Этот период подходит для обновления энергетики, переосмысления и привлечения позитивных перемен. Астрологи расскажут о том, что можно и нельзя делать в тот день.

Каждое Новолуние энергетика пространства обновляется, позволяя каждому из нас избавляться от всего лишнего и начать жизнь с чистого листа. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к астрологам, чтобы этот день стал стартом в новую жизнь, наполненную не разочарованиями, а новыми позитивными приключениями.

Что можно делать 21 января 2023 года

Планирование. В день Новолуния наступает время для того, чтобы оглянуться, извлечь ценные уроки и составит план действий с учетом допущенных ранее ошибок. Астрологи рекомендуют полагаться на внутренний голос и собственный опыт, чтобы поставить себе реальные цели и идти путем счастья, а не навязанных стереотипов.

Отдых. Новолуние — время обновления энергетики пространства. Которое важно использовать себе во благо. В этот день стоит расслабиться и отдыхать, восполняя энергию и силы. Этот день подходит для размеренного образа жизни без резких подъемов и спусков.

Духовные практики. День Новолуния в Козероге — отличное время для того, чтобы глубже познать себя, отпустить страхи и сомнения. В эту субботу медитации, арт-терапия и иные спокойные виды релакса помогут оставить стресс и сомнения, обрести внутреннюю гармонию и побороть усталость.

Взаимовыручка. В период, когда Луна обновляется, важным спутником успеха остается сплоченность. 21 января астрологи рекомендуют уделять внимание близким, приходить на выручку и не забывать о данных ранее обещаниях.

Что не стоит делать в это Новолуние

Спешка. В это Новолуния важно не спешить с выводами, особенно если речь идет о выяснении отношений и финансовых операциях. День сопряжен с рисками, допустить которые можно из-за отсутствия контроля над эмоциями.

Новые дела. 21 января — не лучший день для того, чтобы начинать серьезные проекты, изменять судьбу и стремиться к новшествам. Новолуние — не время для переезда, крупных вложений и спонтанной смены планов.

Конфликты. В это Новолуние энергетика ночного светила задевает самые ранимые струны души, делая нас боле восприимчивыми. Астрологи рекомендуют держать себя в руках, чтобы исключить конфликты и ссоры. Которые могут привести к неприятным последствиям и причинить много боли.