. Новости Game Pass за 14-21 января: что добавили, что скоро удалят, перки и прочее
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Новости Game Pass за 14-21 января: что добавили, что скоро удалят, перки и прочее

Новости Game Pass за 14-21 января: что добавили, что скоро удалят, перки и прочее


За неделю с 14 по 21 января произошло немало интересного вокруг подписки Game Pass. В нее добавили несколько ожидаемых игр, игрокам предлагают большое количество бонусов по Game Pass Ultimate, стало известно об играх на удаление в конце месяца. Про это и прочее в нашей еженедельной сводке новостей Game Pass.

Новые игры в подписке Game Pass

На этой неделе не было сюрпризов в плане добавления новых игр в Game Pass, но добавили сразу 3 давно ожидаемых проекта — на Xbox и PC:



Persona 3 Portable



Persona 4 Golden



Monster Hunter Rise

Стоит сказать, что все 3 игры были хорошо встречены критиками. Ранее они были доступны на других платформах, но теперь опробовать проекты можно и на Xbox, в том числе за счет Game Pass.


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Бонусы подписчикам Game Pass

На этой неделе подписчикам Game Pass стало доступно огромное количество бонусов за счет Game Pass Ultimate. В частности, перки можно получить для игр:



Skate 3



Black Desert



Vigor



Idle Champions of the Forgotten Realms

Кроме того, 10 бонусов можно забрать в играх издательства Electronic Arts.

Скоро удалят из Game Pass

На этой неделе стало известно об играх, которые будут удалены из подписки Game Pass в конце января. Уже 31 января на PC и Xbox из игрового сервиса пропадут:



Donut County



Worms W.M.D.



Telling Lies



Taiko no Tatsujin: The Drum Master!


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Анонсы для Game Pass

На этой неделе не было анонсировано ни одной новой игры для Game Pass. Но команда Xbox явно привлекает внимание игроков к мероприятию Developer_Direct, где можно ожидать приятные новинки для подписки. Напомним, что игровое шоу начнется в 23:00 по московскому времени 25 января.

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# Технологии
По материалам: newxboxone

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