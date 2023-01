. Новости Game Pass за 14-21 января: что добавили, что скоро удалят, перки и прочее

За неделю с 14 по 21 января произошло немало интересного вокруг подписки Game Pass. В нее добавили несколько ожидаемых игр, игрокам предлагают большое количество бонусов по Game Pass Ultimate, стало известно об играх на удаление в конце месяца. Про это и прочее в нашей еженедельной сводке новостей Game Pass.

Новые игры в подписке Game Pass

На этой неделе не было сюрпризов в плане добавления новых игр в Game Pass, но добавили сразу 3 давно ожидаемых проекта — на Xbox и PC:

Persona 3 PortablePersona 4 GoldenMonster Hunter Rise

Стоит сказать, что все 3 игры были хорошо встречены критиками. Ранее они были доступны на других платформах, но теперь опробовать проекты можно и на Xbox, в том числе за счет Game Pass.

Бонусы подписчикам Game Pass

На этой неделе подписчикам Game Pass стало доступно огромное количество бонусов за счет Game Pass Ultimate. В частности, перки можно получить для игр:

Skate 3Black DesertVigorIdle Champions of the Forgotten Realms

Кроме того, 10 бонусов можно забрать в играх издательства Electronic Arts.

Скоро удалят из Game Pass

На этой неделе стало известно об играх, которые будут удалены из подписки Game Pass в конце января. Уже 31 января на PC и Xbox из игрового сервиса пропадут:

Анонсы для Game Pass

Donut County
Worms W.M.D.
Telling Lies
Taiko no Tatsujin: The Drum Master!

На этой неделе не было анонсировано ни одной новой игры для Game Pass. Но команда Xbox явно привлекает внимание игроков к мероприятию Developer_Direct, где можно ожидать приятные новинки для подписки. Напомним, что игровое шоу начнется в 23:00 по московскому времени 25 января.

Новости и материалы по Game Pass

