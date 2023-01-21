. Новости про «большие игры для Game Pass» будут на Developer_Direct
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Новости про «большие игры для Game Pass» будут на Developer_Direct

Новости про «большие игры для Game Pass» будут на Developer_Direct


На следующей неделе команда Xbox проведет игровое шоу Developer_Direct. На данный момент не так много подробностей о том, что именно будет в рамках данного мероприятия. Известно, что покажут геймплейные демонстрации Redfall, Minecraft Legends и Forza Motorsport, плюс игры получат даты релиза. Но, похоже, можно ожидать и сюрпризы для Game Pass.

Ранее команда Game Pass уже советовала игрокам в соцсетях не пропускать Developer_Direct. Теперь же игрокам, которые имеют мобильное приложение Game Pass, пришло оповещение от него с анонсом мероприятия и заявлением, что на шоу будут «обширные новости о некоторых из самых больших игр, которые появятся в Game Pass». Являются ли Redfall, Minecraft Legends и Forza Motorsport — этими «большими играми», или же можно ждать и другие анонсы для подписки в рамках шоу — неизвестно.


Напомним, состоится Developer_Direct на следующей неделе — 25 января, начало мероприятия назначено на 23:00 по московскому времени. Шоу будет длиться 43 минуты.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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Новости про «большие игры для Game Pass» будут на Developer_Direct
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