. Оксана Самойлова считает, что ее сглазили

Модель Оксана Самойлова не может отдохнуть за границей. Море, солнце и песок уже не приносят жене Джигана прежнего удовольствия. Самая уставшая семья России вернулась в Эмираты после отдыха на Маврикии. О приезде в Москву Джиган и Оксана Самойлова пока не говорят и наслаждаются теплым климатом. Блогерша любит делиться со своими подписчиками счастливыми семейными фото, однако, в этот раз что-то пошло не так. Красотка рассказала, что столкнулась с неприятностью. Звездная семья продолжает свое путешествие, которое длится уже третью неделю. Сначала они приехали в Дубай, чтобы встретить там Новый год и Рождество, а затем отправились в Африку для долгожданного свидания с китами. Фото с отдыха были и правда красочными. По словам Самойловой, отдых в этот раз выдался очень насыщенным, но даже солнце, море и песок не принесли Оксане счастья.В личном блоге модель всегда выставляет фото и видео, на которых она с улыбкой на лице. Поклонники даже не думали, что у их кумира апатия. Оксана сегодня вышла на связь с подписчиками и откровенно рассказала им, что Дубай негативно сказывается на ее психике. По необъяснимой причине этот отпуск в ОАЭ не приносит ей удовольствия. По словам девушки, она часто чувствует себя уставшей, ей постоянно хочется спать. «Меня что, сглазили? У меня тут такая проблемка возникла. С первого дня, как мы приехали в Дубай, еще до нового года, у меня упадническое настроение. Нет энергии, постоянно хочется спать. В первый раз за все наши приезды сюда такое случилось. Я не знаю, что происходит», - пожаловалась блогер в соцсетях. Жена Джигана подчеркнула, что она не могла устать. Ведь она и ее семь постоянно где-то отдыхают, а отдых в Маврикии получился весьма удачным. Однако, вернувшись в Дубай, она будто выключилась и снова впала в апатию.