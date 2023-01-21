Это возможность оперативно получать информацию, которая помогает предотвратить чрезвычайные ситуации, аварии, оградить людей от опасности. К примеру, если в доме случился пожар, то пожарная сигнализация может оповестить жильцов о возгорании. В этом случае люди должны оперативно покинуть помещение. С помощью оперативной служебной радиосвязи коммунальщики могут получить необходимую информацию, связанную с работой систем жизнеобеспечения, и отправить на место ЧП аварийную бригаду. Если вам нужна радиосвязь для коммунальных служб то компания ТИССКОМ может предложить следующие стандарты: TETRA, DMR, УКВ.

Основные цели и задачи

Это один из способов оперативного управления, причем это управление не только в пределах города, но и на территории субъекта Российской Федерации, на территории страны. Это возможность оперативного принятия решений по ликвидации различных аварийных ситуаций, для того чтобы максимально снизить последствия этих аварий. И мы видим, что эти технологии успешно развиваются. В настоящее время в стране создана мощная инфраструктура по обеспечению оперативной служебной радиосвязью. Какими преимуществами обладает оперативная служебная радиосвязь для коммунальных служб:

Возможность оперативно получить достоверную информацию о состоянии дел в городе. Возможность быстрого реагирования на чрезвычайные происшествия. Возможность проведения аварийно-спасательных работ. Возможность получения информации о дорожно-транспортных происшествиях. Возможность организации управления силами и средствами при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Возможность оперативного решения технических вопросов.

Во-первых, она позволяет обеспечить оперативный обмен информацией между диспетчерской службой, аварийными службами и другими подразделениями предприятия. Во-вторых, оперативность передачи информации имеет большое значение при ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций. В-третьих, оперативная служебная связь — это возможность оперативного взаимодействия между сотрудниками коммунальных предприятий при проведении аварийно-спасательных работ.

Технические вопросы

Радиосвязь позволяет в режиме реального времени обеспечить взаимодействие между подразделениями, имеющими разный функционал: пожарными, спасателями, газовиками, энергетиками, представителями коммунальных служб и т. п. Кроме того, она дает возможность проводить оперативные совещания, оперативно реагировать на внештатные ситуации.



