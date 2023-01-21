. Оскара Кучеру слил Алексей Панин

Панин слил компромат на ведущего и актера Оскара Кучеру. Несколько дней назад вышло интервью Оскара Кучеры, которое он дал Юрию Дудю*. В беседе шоумен заявил, что поддерживает российскую власть и душой болеет за солдат, которые рискуют жизнью на поле боя. Алексей Панин усомнился в искренности слов коллеги. *Юрий Дудь признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 15.04.2022. Алексей Панин заявил, что Оскар Кучера совсем не такой, каким хочет казаться со стороны. «Он — лицемер и подлец! — воскликнул звезда «Жмурок». — Знаю его очень давно. Провел с ним целый период жизни, когда вместе нюхали и пили. Просыпались в одном доме, куда-то ехали, параллельно играли в кино, театре, хоронили друзей, которые утром с нами нюхали и пили, а вечером разбивались на мотоцикле на Садовом кольце (говорю про Леню Нерушенко из группы «Динамит»)».Когда-то артисты вместе снимались в сериале «Солдаты» и близко общались, но теперь их пути разошлись. Алексей эмигрировал в Испанию, а Оскар выбрал жизнь и карьеру в России. «У Кучеры каша в голове, — считает 45-летний Панин. — Я знаю Оскара вплоть до его мимики, поэтому понимаю, когда он лжет. Человек всю жизнь вел себя так, как удобно — и вашим, и нашим. Он все делал ради денег». Алексей высказался не только о бывшем товарище, но и о Дмитрии Певцове. Звезду «Бандитского Петербурга» Панин разнес в пух и прах. «Певцов окончательно съехал с крыши и несет ту ахинею, которую несет. Причем искренне. Уверен, что кукушка уехала… Кучера же тот человек, который потом будет кричать: „А я не знал!“ Поверьте мне, он изменится, когда ветер подует в другую сторону. Я никогда ничего не делал ради выгоды, поэтому все и просрал», — заключил актер в разговоре с Еленой Малаховской.