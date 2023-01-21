. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился с письмом к Белому дому

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин написал письмо координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при президенте США Джону Кирби. Текст письма опубликовала во "ВКонтакте" пресс-служба холдинга "Конкорд", принадлежащего предпринимателю.

"Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?" – риторически поинтересовался покровитель ЧВК.

Письмо Евгения Пригожина в Белый дом

Накануне Джон Кирби сообщил, что Вашингтон планирует квалифицировать ЧВК "Вагнер" как "серьезную транснациональную преступную организацию" и уже на следующей неделе ввести против нее новые санкции.

11 января бойцы ЧВК "Вагнер" установили контроль над Соледаром, окружив противника. Потери украинской армии были катастрофическими - убитых никто не считал, признавали в беседе западными СМИ сами солдаты ВСУ. Официально о взятии Соледара Минобороны РФ объявило 13 января.

Государственный департамент США заявил о работе по нейтрализации ЧВК "Вагнер". В начале января сообщалось, что Вашингтон собирает информацию о деятельности ЧВК в Центральноафриканской республике, Сербии и Мали. США намерены принять "дополнительные меры" против компании из-за ее активности в зоне боевых действий на Украине.