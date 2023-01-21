. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился с письмом к Белому дому
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился с письмом к Белому дому

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился с письмом к Белому дому

Основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин написал письмо координатору стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при президенте США Джону Кирби. Текст письма опубликовала во "ВКонтакте" пресс-служба холдинга "Конкорд", принадлежащего предпринимателю.

"Уважаемый господин Кирби! У меня к вам есть вопрос: "Можете ли вы назвать, какое преступление совершила ЧВК "Вагнер"?" – риторически поинтересовался покровитель ЧВК.


Письмо Евгения Пригожина в Белый дом

Накануне Джон Кирби сообщил, что Вашингтон планирует квалифицировать ЧВК "Вагнер" как "серьезную транснациональную преступную организацию" и уже на следующей неделе ввести против нее новые санкции.

11 января бойцы ЧВК "Вагнер" установили контроль над Соледаром, окружив противника. Потери украинской армии были катастрофическими - убитых никто не считал, признавали в беседе западными СМИ сами солдаты ВСУ. Официально о взятии Соледара Минобороны РФ объявило 13 января.

Государственный департамент США заявил о работе по нейтрализации ЧВК "Вагнер". В начале января сообщалось, что Вашингтон собирает информацию о деятельности ЧВК в Центральноафриканской республике, Сербии и Мали. США намерены принять "дополнительные меры" против компании из-за ее активности в зоне боевых действий на Украине.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Отработаны учения батареи С-300 по защите от атак важных объектов Подмосковья
Отработаны учения батареи С-300 по защите от атак важных объектов
Новости Game Pass за 14-21 января: что добавили, что скоро удалят, перки и прочее
Новости Game Pass за 14-21 января: что добавили, что скоро удалят,
Ксения Бородина ни нашла, ни одного хорошего слова об Ольге Бузовой
Ксения Бородина ни нашла, ни одного хорошего слова об Ольге Бузовой
Оксана Самойлова считает, что ее сглазили
Оксана Самойлова считает, что ее сглазили
Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости за рубежом
Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости за рубежом
Дочка Любови Успенской решилась на откровения
Дочка Любови Успенской решилась на откровения
В Польше на митинге выступили против втягивания страны в конфликт на Украине
В Польше на митинге выступили против втягивания страны в конфликт на
Что можно подарить маме на день рождения, идеи удачных подарков
Что можно подарить маме на день рождения, идеи удачных подарков
На Плишкинском тракте маршрутка с пассажирами столкнулась с легковушкой
На Плишкинском тракте маршрутка с пассажирами столкнулась с
Капремонт в Братской детской городской больнице выполняет новый подрядчик
Капремонт в Братской детской городской больнице выполняет новый
Сбер стал самым сильным финансовым брендом в мире и признан самым дорогим брендом России
Сбер стал самым сильным финансовым брендом в мире и признан самым
Россия предупредила Францию о последствиях за притеснения российской прессы
Россия предупредила Францию о последствиях за притеснения российской

Топ на сегодня

После увольнения Дмитрия Назарова театр подвергся жесткой проверки
После увольнения Дмитрия Назарова театр подвергся жесткой проверки
США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России
США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из
Роману Костомарову пришлось вызывать реаниматологов
Роману Костомарову пришлось вызывать реаниматологов
Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события
Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события
Ольга Бузова рассказала о своих ощущениях в 37 лет
Ольга Бузова рассказала о своих ощущениях в 37 лет

Еще по теме

Пригожин отреагировал на желание Европарламента признать «Вагнер» террористами
Пригожин объяснил появление «ЧВК Вагнер Центр» в Петербурге
Пригожин пожаловался в МВД на «саботаж» в луганском морге
Пригожин предрек взятие Артемовска