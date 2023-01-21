. Овнам – строить планы, а Девам – накопить энергию: рунический гороскоп с 23 по 29 января 2023 года

Январь, праздничный месяц, близится к концу. Однако он еще успеет удивить, обрадовать, встревожить, сбить с толку, одарить и научить мудрости. Точный прогноз на неделю с 23 по 29 января 2023 года обеспечат руны. Игорь Вечерский вновь расскажет нам о том, чего ждать каждому знаку зодиака, стоит ли заниматься активной деятельностью или пока лучше притормозить. Читайте рунический гороскоп на неделю.

Рунический гороскоп с 23 по 29 января 2023 года

Овен (21 марта — 19 апреля)

Этому знаку руны Райдо, Отал и Гебо предоставят все возможности для удачного и разумного планирования и реализации намерений. Не теряйте время понапрасну, ведь сейчас перед вами все карты, и вы можете разыграть их так, как нужно именно вам.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Перто, Эваз и перевёрнутый Уруз: Тельцам будет довольно сложно реализовать свой потенциал, даже если они знают, что способны это сделать. Легче всего будет продвигаться интеллектуальный труд. Изучайте свои скрытые таланты, делая ставку на сложные задачи в разных областях — это пригодится в будущем.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Вам выпали руны Гебо, Соуло и Манназ, а это значит, что пора сосредоточиться на сфере личных отношений. Сюда также можно включить и отношения с самим собой. Чтобы действовать эффективно, стоит понимать пределы своих возможностей, а главное, истинные желания.

Рак (22 июня — 22 июля)

С 23 по 29 января можно решиться на смелые поступки, идти на благородный риск. Тейваз, Беркана и Дагаз рисуют картину безопасности и высшего покровительства для Раков. Ваши действия могут спасти кого-то от беды, то есть вы будете настоящим ангелом-хранителем.

Лев (23 июля — 22 августа)

Гебо, Манназ и Кено: Львам стоит обратить внимание на повышение квалификации, потому что в скором будущем сфера вашей деятельности начнет стремительно развиваться. Углубляйте познания, практикуйте новые методы, всеми способами «прокачивайте» свои возможности.

Дева (23 августа — 22 сентября)

А вот Девам придется нажать на тормоз и дать себе отдых. Об этом свидетельствуют руны Уруз, перевёрнутая Беркана и перевёрнутая Кено. Энергия практически на нуле, потому глупо надеяться, что ваши действия принесут пользу. У всего есть предел. Но за падением идет новый взлет, к которому нужно быть готовыми. Ближайшая неделя подходит для отдыха и пребывания в медлительном, медитативном состоянии.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Обеспечить себе максимальный комфорт — это главное требование вашего «я» в ближайшие дни. Беркана, Вунье и Ингуз советуют заняться делами домашними, приобрести новые красивые и полезные вещи для быта и уюта. Это вдохновит вас и одновременно отвлечет от тяжких дум, которыми ваша голова занята последнее время.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Вам выпали руны: перевёрнутая Перто, Беркана и перевёрнутая Райдо. Обратитесь к своей стихии Воде. Она научит вас плавности, которая так необходима для решения многих задач. Не принимайтесь за новые дела, пока не завершите старые, иначе они станут преградами для течения вашей жизни.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Вам выпали Уруз, перевёрнутая Феху и Наутиз — руны, которые не предвещают никакого порядка в личных делах. С 23 по 29 января будьте бережливы и запасливы как в плане финансов, так и в энергетическом. Нащупав точки опоры, нужно приложить максимум усилий, чтобы не сойти с них до конца января.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Спокойный и стабильный период ожидает Козерогов. Руны Наутиз, перевёрнутый Уруз и Иса говорят о том, что у вас сформировался внутренний потенциал для чего-то грандиозного, но пока вы не можете сформировать его в четкую мысль. Дайте себе время. Можно поразмышлять еще, отложив дела второстепенной важности.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Водолеи будут успешны и деятельны, о чем говорят Вуньо, Йера и Манназ. Тонкая настройка на внутренний мир других людей сделает вас магом в отношениях, привлечет потенциальных партнеров. Ни в коем случае не скатываясь к манипуляциям, ищите решения, выгодные для всех сторон — они действительно имеются.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Рунический гороскоп предвещает рыбам всплеск интуитивных знаний. Лагуз, перевёрнутый Эваз и Хагалаз советуют слушать только свой внутренний голос, чтобы достичь желаемых результатов. Пусть вам самим непонятно как именно, но он ведет вас в нужном направлении. Результат будет виден нескоро, потому запаситесь терпением.