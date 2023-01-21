. Певица Монеточка осталась ни с чем
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Певица Монеточка осталась ни с чем

Певица Монеточка осталась ни с чем
Певица Монеточка оказалась в черном списке. Исполнительница собирала деньги в поддержку Украины. Российская певица Монеточка* признана иностранным агентом. Решение вынес Минюст. В список иностранных агентов также включили руководителя проекта «Гулагу.net» Владимира Осечкина*. «В соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Д.С. Беседина*, Е.А. Гырдымова* (Монеточка*. — Прим. ред.), В.В. Осечкин*, А.М. Устимов*, В.М. Харченко*, И.Х. Яганов*», — сказано в сообщении на сайте ведомства.
Как отмечается, исполнительница собирала деньги в поддержку Украины, получала поддержку от иностранных источников, высказывалась против нашей страны и живет за пределами России. Напомним, на прошлой неделе Министерство юстиции включило актера Артура Смольянинова* в список иноагентов. Дело в том, что в начале января артист сделал резонансные заявления в интервью изданию «Новая газета Европа» (заблокировано в России). В частности, он говорил, что если бы участвовал в конфликте на Украине, то на стороне Киева. Кроме того, он заявил, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел». * Признан физлицом-иноагентом.  
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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