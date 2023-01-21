. Принцип работы и особенности использования XRF-анализаторов для металлов

Для того чтобы доподлинно определить состав металла, достаточно использовать специально предназначенный для этой цели анализатор портативного типа. Такое оборудование имеет достаточно простое устройство и демонстрирует неприхотливость в обслуживании, анализ подобного типа определяет марку сплава в соответствии с ГОСТ. XRF-спектрометрия считается одним из самых оперативных методов определения числа элементов в достаточно внушительном диапазоне концентраций, вплоть до миллионных долей.

Одного анализа достаточно для того, чтобы всего за одну секунду определить сразу несколько десятков элементов, при этом ни один из них не подвергнется разрушению.

Портативные анализаторы металлов – своеобразная мини-лаборатория, конструкция которой достаточно проста. Она состоит из рентгеновской трубки, которая выступает в качестве источника возбуждения, а также детектора и микропроцессора, что как раз отвечает за обработку полученных данных и их последующий вывод на монитор. Для такого прибора характерен самый широкий диапазон элементов, которые можно определить, начиная от Mg и заканчивая Pu. Стоимость такого оборудования напрямую зависит от выборных элементов, которые подвергаются анализу.

Почему стоит приобрести подобный прибор

В первую очередь, важно узнать основное о портативных XRF анализаторах металлов и сплавов, чтобы понять, что такое оборудование заслуживает внимания по нескольким причинам:

В процессе работы не требует участия квалифицированного персонала.

Анализирует практически любые материалы и сплавы, вплоть до проволоки, металлической стружки, фольги, сетки и даже сварных швов.

Отсутствует необходимость каким-либо образом подготавливать материал для проведения анализа.

Имеется возможность заменить батарею, не отключая оборудование, а значит, обеспечить его беспрерывную работу 24 часа в сутки на протяжении длительного срока.

Отсутствие вероятности нанесения каких-либо повреждений во время проведения анализа. Контроль в целом считается неразрушающим.

Как правильно подобрать анализатор состава металлов

Перед тем, как перейти непосредственно к покупке такого оборудования, следует определиться с окончательными целями, которые предполагается достигать с его помощью. Главная задача такого анализатора – это определение состава металла фактически в полевых условиях за секунды. Цена такого оборудования может варьироваться в зависимости от определенных критериев. Имеют значение количество тех элементов, которые способен проанализировать портативный прибор, наличие дополнительных функций и даже дизайн прибора.