. Принцип работы и особенности использования XRF-анализаторов для металлов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Принцип работы и особенности использования XRF-анализаторов для металлов

Для того чтобы доподлинно определить состав металла, достаточно использовать специально предназначенный для этой цели анализатор портативного типа. Такое оборудование имеет достаточно простое устройство и демонстрирует неприхотливость в обслуживании, анализ подобного типа определяет марку сплава в соответствии с ГОСТ. XRF-спектрометрия считается одним из самых оперативных методов определения числа элементов в достаточно внушительном диапазоне концентраций, вплоть до миллионных долей.

Одного анализа достаточно для того, чтобы всего за одну секунду определить сразу несколько десятков элементов, при этом ни один из них не подвергнется разрушению.

Портативные анализаторы металлов – своеобразная мини-лаборатория, конструкция которой достаточно проста. Она состоит из рентгеновской трубки, которая выступает в качестве источника возбуждения, а также детектора и микропроцессора, что как раз отвечает за обработку полученных данных и их последующий вывод на монитор. Для такого прибора характерен самый широкий диапазон элементов, которые можно определить, начиная от Mg и заканчивая Pu. Стоимость такого оборудования напрямую зависит от выборных элементов, которые подвергаются анализу.

Почему стоит приобрести подобный прибор

В первую очередь, важно узнать основное о портативных XRF анализаторах металлов и сплавов, чтобы понять, что такое оборудование заслуживает внимания по нескольким причинам:

  • В процессе работы не требует участия квалифицированного персонала.
  • Анализирует практически любые материалы и сплавы, вплоть до проволоки, металлической стружки, фольги, сетки и даже сварных швов.
  • Отсутствует необходимость каким-либо образом подготавливать материал для проведения анализа.
  • Имеется возможность заменить батарею, не отключая оборудование, а значит, обеспечить его беспрерывную работу 24 часа в сутки на протяжении длительного срока.
  • Отсутствие вероятности нанесения каких-либо повреждений во время проведения анализа. Контроль в целом считается неразрушающим.

Как правильно подобрать анализатор состава металлов

Перед тем, как перейти непосредственно к покупке такого оборудования, следует определиться с окончательными целями, которые предполагается достигать с его помощью. Главная задача такого анализатора – это определение состава металла фактически в полевых условиях за секунды. Цена такого оборудования может варьироваться в зависимости от определенных критериев. Имеют значение количество тех элементов, которые способен проанализировать портативный прибор, наличие дополнительных функций и даже дизайн прибора.

# Строительство

Последние новости

Какие заговоры помогут начать день удачно, что для этого нужно сделать
Какие заговоры помогут начать день удачно, что для этого нужно сделать
Турция отменила визит главы Минобороны Швеции
Турция отменила визит главы Минобороны Швеции
В Запорожской области сообщили о взломе первой линии обороны ВСУ
В Запорожской области сообщили о взломе первой линии обороны ВСУ
От чего нужно избавиться Скорпионам, чтобы стать счастливее
От чего нужно избавиться Скорпионам, чтобы стать счастливее
Принцип работы и особенности использования XRF-анализаторов для металлов
Принцип работы и особенности использования XRF-анализаторов для
Сортовой прокат: виды и особенности
Сортовой прокат: виды и особенности
Звезда "Гардемаринов" Михаил Мамаев отправился в зону СВО. Артиста засняли с оружием в окружении танков
Звезда "Гардемаринов" Михаил Мамаев отправился в зону СВО.
Финансовая экосистема – новое понятие в развитии банковского обслуживания.
Финансовая экосистема – новое понятие в развитии банковского
Оперативная служебная радиосвязь для коммунальных служб
Оперативная служебная радиосвязь для коммунальных служб
Роман Колесов и Владимир Читоркин проверили подготовку к пожароопасному сезону в Братске и районе
Роман Колесов и Владимир Читоркин проверили подготовку к
В Мамонах водитель Audi насмерть сбил мужчину
В Мамонах водитель Audi насмерть сбил мужчину
В Ангарске загорелся бензовоз и железнодорожные цистерны
В Ангарске загорелся бензовоз и железнодорожные цистерны

Топ на сегодня

В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
Названы плюсы четырехдневной рабочей недели
Названы плюсы четырехдневной рабочей недели
Стоимость ОСАГО в России по итогам года резко выросла
Стоимость ОСАГО в России по итогам года резко выросла
США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России
США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из
Успех у Овнов, перемены у Скорпионов: гороскоп на неделю с 23 по 29 января 2023 года
Успех у Овнов, перемены у Скорпионов: гороскоп на неделю с 23 по 29

Еще по теме

Особенности высококачественных стальных труб
Рентгеновский спектрометр и его особенности
Единый WiFi заработал в общественном транспорте Москвы
Александра Градского срочно госпитализировали с кровотечением