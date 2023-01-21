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Психолог рассказала, как защититься от сексуальных домогательств на работе

Психолог рассказала, как защититься от сексуальных домогательств на работе

По данным опроса, проведенного исследовательским центром портала SuperJob, после двух с половиной лет пандемии коронавируса женщины стали чаще сталкиваться с харассментом на работе. Как защититься от домогательств, «Парламентской газете» рассказала кандидат психологических наук, директор Московской школы практической психологии Московского института психоанализа Гули Базарова.

В опросе, проведенном в начале этого года сервисом по поиску работы SuperJob, приняли участие 1600 респондентов. Исследование показало, что с сексуальными домогательствами со стороны начальства сталкивались 5 процентов россиян, со стороны коллег — 7 процентов. При этом женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — 8 процентов, со стороны сотрудников — 11 процентов. С сексуальной агрессией менеджмента и коллег сталкивались и мужчины. По данным опроса, 3 процента из них пострадали от домогательств начальства, 4 — от собственных сослуживцев.

В разгар пандемии и повсеместного распространения удаленки харассмента в трудовых коллективах было меньше, подвели итоги опроса исследователи. Так, среди женщин в 2020 году о неподобающем поведении коллег рассказывали 7 процентов респондентов, а сегодня их — уже около 11. При этом, если два года назад формальные процедуры предотвращения и расследования случаев харассмента действовали в 7 процентах компаний, то сейчас — в 4 процентах предприятий и организаций.


Нужно четко различать сексуальное домогательство и романтическое ухаживание, знаки внимания со стороны коллеги, считает Гули Базарова. Ведь это абсолютно разные вещи.

«Как женщина определяет, что столкнулась именно с домогательством, которое через некоторое время может стать насилием, или с ухаживанием коллеги, которому девушка просто понравилась? — задалась вопросом психолог. — Разные люди могут вкладывать разный смысл в понятие «харассмент». И ситуации тоже бывают разные».

В целом, чтобы минимизировать риск домогательств, нужно изначально выстроить четкие границы с коллегами, не давать ни малейшего повода для таких попыток, посоветовала специалист. Важно также соблюдать максимально деловой стиль в одежде.


«Девушкам, которые много времени проводят на работе, часто хочется показать все, что у них есть в гардеробе, все наряды и аксессуары. При этом они не всегда задумываются, как это влияет на мужчин», — заметила психолог.

Негативно повлиять на психологическое состояние может и перенесенный коронавирус. У переболевших ковидом часто наблюдаются острая реакция на стресс, депрессия, эмоциональные нарушения, навязчивости. Психолог не исключила, что в сочетании с общей тревожностью может усилиться и сексуальная агрессия.

Гули Базарова также посоветовала ни в коем случае не поддерживать флирт с человеком, который оказывает чрезмерные знаки внимания, граничащие с навязчивостью. Нужно пресекать подобные попытки уже на этапе их зарождения. Если человек ведет себя агрессивно, никакой двусмысленности и недосказанности в общении с ним оставлять нельзя, заключила эксперт.

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По материалам: pnp.ru

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