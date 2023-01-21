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Пушилин поручил рассмотреть возможность командировок сотрудников скорой в ДНР

Пушилин поручил рассмотреть возможность командировок сотрудников скорой в ДНР

В Донецкой Народной Республике рассмотрят возможность организации командировки в регион работников скорой помощи из субъектов РФ, взявших шефство над ДНР. Такое поручение врио главы республики Денис Пушилин дал министру здравоохранения региона Дмитрию Гарцеву, передает ТАСС.

По словам главного врача станции скорой помощи Донецка Константина Жукова, сейчас станция испытывает острую нехватку кадров. Об этом он рассказал в ходе встречи Пушилина с представителями и руководителями медицины катастроф и скорой региона.

«Кадровый голод существует и по другим отраслям, не только в плане медицины. А что касается данного случая, может, стоит обратиться к регионам-шефам […] - проработаем в плане временных командировок», — подчеркнул в свою очередь Пушилин.

Главврач республиканского центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф ДНР Сергей Бондаренко еще одним возможным способом решения проблемы с кадрами назвал программы медицинского вуза. В ближайшее время к работе должны приступить 10 таких интернов.

Как сообщала в октябре прошлого года «Парламентская газета», наиболее востребованные вакансии в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях  — рабочие и машинисты в строительной сфере, а также высший и средний медицинский персонал.

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По материалам: pnp.ru

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