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Рассел Кроу рассказал о сиквеле фильма «Гладиатор»

Рассел Кроу рассказал о сиквеле фильма «Гладиатор»Актер Рассел Кроу рассказал, что обсудил с Ридли Скоттом сиквел фильма «Гладиатор»

Новозеландский актер Рассел Кроу рассказал о сиквеле фильма «Гладиатор». Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на подкаст Fitzy and Wippa.

Кроу сообщил, что обсудил будущий проект с режиссером Ридли Скоттом. «Так что я примерно представляю, как он формирует новую историю. Если вы помните, был там паренек, который тоже хотел стать гладиатором. Итак, этот ребенок вырос, и теперь он император <...> В общем это не ремейк. И даже не прямое продолжение. Ну, знаете, 30 лет спустя или что-то в этом роде», — сказал актер. Сам Кроу принимать участие в сиквеле не планирует.

Начиная с 2001 года разрабатываются разные варианты продолжения фильма «Гладиатор». Проект был официально одобрен Paramount Pictures в 2018 году, в конце 2022 года появилась информация о скором начале съемок.

Летом сообщалось, что режиссеры Энтони и Джо Руссо снимут продолжение и спин-офф фильма «Серый человек». Братья Руссо будут работать над продолжением в сотрудничестве с сервисом Netflix. К главной роли в картине снова вернется актер Райан Гослинг. Сценаристом выступит Стивен МакФили.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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