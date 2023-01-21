. Резкий рост биткоина объяснили

Экономист Беляев: рост биткоина зависит от информационных сообщенийСюжетКурс биткоина:

Рост биткоина зависит от реакции инвесторов на информационные сообщения, заявил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил резкий рост первой криптовалюты.

Ранее стало известно, что курс биткоина в ходе торгов 21 января вырос более чем на 10 процентов. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Coindesk. По данным на 17:25 по московскому времени, стоимость первой криптовалюты после резкого роста составила 22 902 долларов.

«Этот рост биткоина на самом деле ничего не значит. Нет реального основания, на котором базируется биткоин, кроме взаимного доверия и реакции держателей биткоинов на определенные информационные сообщения. Новости настраивают инвесторов на представление о том, что курс биткоина будет расти», — объяснил Беляев.

Экономист отметил, что говорить о дальнейшем росте криптовалюты трудно. «Все будет зависеть только от того, насколько событиям в информационной сфере удастся воздействовать на настроения инвесторов», — добавил он.

17 января кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев допустил, что курс биткоина может подняться до уровня в 60-70 тысяч долларов.

Курс биткоина продолжает медленно восстанавливаться после крупного обвала в ноябре — всего за два дня (8-9 число) он потерял 23 процента стоимости и опустился до 15,8 тысячи долларов. Обвал был связан с крахом крупной криптовалютной биржи FTX — в начале ноября вышло расследование о ее неплатежеспособности.