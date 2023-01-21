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Рогов заявил о взятии под контроль села Краснополье под Соледаром

Рогов заявил о взятии под контроль села Краснополье под СоледаромРогов сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль село Краснополье под Соледаром

Российские войска взяли под контроль села Краснополье и Двуречье в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, штурмовые группы Частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» полностью освободили Краснополье к северу от железнодорожной станции «Соль», которая находится под Соледаром. Он напомнил, что ранее бойцы освободили Двуречье. «Наступление Оркестра одновременно на нескольких направлениях продолжается», — заявил он.

Ранее о взятии под контроль населенного пункта Двуречье в ДНР сообщило Минобороны. Как уточнил представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков, наступательные действия вели добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и артиллерии Южного военного округа (ЮВО).

# Россия
По материалам: lenta.ru

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