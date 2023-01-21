. Роман Колесов и Владимир Читоркин проверили подготовку к пожароопасному сезону в Братске и районе

21 января Братск и район посетили первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов и заместитель председателя правительства региона Владимир Читоркин. Вместе с начальником ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеславом Федосеенко, представителями лесхоза и муниципалитетов проверили подготовку к пожароопасному сезону, сообщает пресс-служба правительства региона.

Рабочая группа проинспектировала Падунское и Братское лесничества, лесопожарную станцию (ЛПС) III типа в районе промплощадки БЛПК. На ЛПС находится 21 единица техники, в том числе новые бульдозер и гусеничный снегоболтоход. Их приобрели в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в 2021 и 2022 году соответственно. Численность сотрудников составляет 32 человека, среди которых лесные пожарные, трактористы, машинисты бульдозеров, водители. Набор будет продолжаться.

По поручению губернатора Игоря Кобзева рабочая группа правительства региона встретилась с председателями СНТ Братского района. Обсудили превентивные меры, которые позволят обеспечить пожарную безопасность садоводств и дачных кооперативов. А именно — необходимость очистить территории от прошлогоднего мусора и сухой растительности, проверить состояние защитных минерализованных полос и наличие противопожарного оборудования и инвентаря.