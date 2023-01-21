. Россия предупредила Францию о последствиях за притеснения российской прессы
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Россия предупредила Францию о последствиях за притеснения российской прессы

Россия предупредила Францию о последствиях за притеснения российской прессыМИД России предупредил Францию об ответных мерах при блокировке счетов RT FranceСюжетСанкции против России:

Россия ответит на блокировку счетов RT France во Франции блокировкой французских СМИ в РФ. О последствиях за притеснение российской прессы Францию предупредили в Министерстве иностранных дел России, сообщает РИА Новости.

Ответные меры Москвы затронут французские СМИ, предостерегли в МИД. «Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов», — сообщили в ведомстве.

20 января сообщалось, что французский банк заблокировал счет телеканала RT France по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Как уточнялось, такое решение было принято в соответствии с девятым пакетом санкций Европейского союза, принятым в декабре 2022 года.

16 декабря ЕС утвердил девятый пакет санкций против России. В списке оказались чиновники, депутаты, сенаторы, пять российских партий, члены конституционного суда, представители силовых структур, медиаперсоны. Кроме того, санкции были расширены в отношении трех российских банков и телеканалов НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.

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По материалам: lenta.ru

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