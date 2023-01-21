. Россия примет меры в отношении французских СМИ в ответ на блокировку счетов RT France

Россия планирует принять ответные меры в отношении французских СМИ в стране после блокировки счетов RT France. Об этом заявили в МИД РФ, передает ТАСС.

В министерстве подчеркнули, что ответные меры будут такими, «что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов».

Накануне стало известно, что банковский счет телеканала RT France был заблокирован во Франции по требованию властей. Это решение связано с девятым пакетом санкций ЕС, принятым в середине декабря 2022 года, пояснили в министерстве экономики и финансов Франции. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев такое решение назвал вопиющим нарушением свободы слова, а также попыткой ограничить работу российских СМИ, действующих «вне мейнстрима, который диктуют в Европе».

Ранее «Парламентская газета» сообщала о задержании в Риге спецслужбами Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема по подозрению в шпионаже и нарушении санкций. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.