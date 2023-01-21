. SEGA объявила дату релиза тактической игры Endless Dungeon на Xbox





Издательство SEGA и студия Amplitude Studios (известна по серии игр Endless Legend) объявили дату релиза проекта Endless Dungeon на всех актуальных игровых платформах. Игра выйдет на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC в этом году — 18 мая 2023 года.

Endless Dungeon — это тактическая игра в жанре «рогалик». По геймплею она представляет собой шутер с видом сверху и необходимостью защиты башен. В игре есть одиночный режим и возможность прохождения в кооперативе.

Ниже можно посмотреть трейлер Endless Dungeon с геймплеем проекта.

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