. Си Цзиньпин поздравил нацию с Новым годом по лунному календарю

В 2022 году Коммунистическая партия Китая (КПК) и народ страны добились серьезных успехов, но эти достижения дались нелегко. Объединившись, партия и граждане ответили на все вызовы. До тех пор, пока сохранится это единство, никакие сложности не способны остановить движение Китая. Об этом в своем поздравлении на приеме по случаю наступления Нового года по лунному календарю заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Китайский лидер подчеркнул, что в наступающем году партии и нации предстоит новый путь. На нем будут встречаться вызовы и надежды. Работа будет вестись в сфере борьбы с эпидемией коронавируса, в области экономического развития и открытости внешнему миру. Важнейшей задачей остается постоянное повышение уровня жизни людей, напомнил Си Цзиньпин.

Залогом успеха в решении этих задач является уверенность в своих силах и усердие в достижении целей. Новый путь — это дорога, где можно добиться славы и результатов, но на ней нет кратчайшего маршрута, а только тяжелая и упорная работа, отметил председатель КНР.





В новом путешествии нельзя предаваться фантазиям и прислушиваться к фальшивым призывам. Китайский народ должен продемонстрировать твердость в выбранном пути и прилежность. Необходимо стремиться к реальным достижениям, а не заниматься пустой суетой, призвал китайский лидер.

Те, кто держится такой линии, всегда добиваются успеха и их вознаграждает история, заметил Си Цзиньпин. Китайский народ создал славное прошлое упорным трудом и способен с помощью него же строить лучшее будущее, заявил лидер КНР.