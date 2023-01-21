Сортовой прокат: виды и особенности
Сортовой прокат - металлические изделия, которые могут иметь поперечное сечение самых разных форм и используются в качестве заготовок для изготовления другой продукции. Например, металлический круг, металлический уголок, арматура и пр. — все это примеры сортового проката. В статье рассмотрим, что представляет собой последний, каких разновидностей бывает и как производится.
Сортовой прокат активно используется в строительстве для возведения металлоконструкций, каркасов сооружений. Также рассматриваемые изделия применяют в автомобилестроении, ландшафтном дизайне и пр.
Виды сортового проката
Как мы уже отметили, рассматриваемые изделия могут иметь поперечные сечения самых разных форм. По этому параметру сотовой прокат подразделяют на следующие разновидности:
- стальной круг — сюда относятся изделия с поперечным сечением в форме круга. Используются для изготовления другой металлической продукции, деталей машин и станков. Изготавливается из высококачественных вариантов стали;
- стальной квадрат — рассматриваемое изделие имеет сечение в форме квадрата. Сферы применения — те же, что и у круга. Изготавливаются из различных марок стали;
- полоса — прокат с сечением в форме прямоугольника. Может использовать как в качестве заготовки, так и для изготовления запчастей;
- балки — изделия, профили которых имеют форму буквы "Н". За счет такого профиля изделие может выдерживать очень тяжелые грузы. Можно использовать для возведения несущих конструкций;
- уголки — форма сечения — буква "Г". Применяют чаще всего в строительстве и разных областях промышленности;
- арматура — прокат с круглым сечением с гладкой или рифленой поверхностью. Активно используется для армирования железобетона;
- швеллер — сечение проката имеет форму буквы "П". Используется в машиностроении, станкостроении и пр.
Технологии изготовления
Сортовой прокат изготавливается горячекатаным и холоднокатаным способами. В первом случае заготовка будучи на прокатном стане подвергается сильному нагреву. Технология позволяет получить изделия с минимальным внутренним напряжением. Обычно горячекатаным способом изготавливают прокат, используемый в ответственных областях.
При холоднокатаном способе изделие не подвергается перегреву, но поверхность проката получается довольно твердой. Данная технология чаще всего используется при производстве небольших изделий.