. Сортовой прокат: виды и особенности
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Сортовой прокат: виды и особенности

Сортовой прокат - металлические изделия, которые могут иметь поперечное сечение самых разных форм и используются в качестве заготовок для изготовления другой продукции. Например, металлический круг, металлический уголок, арматура и пр. — все это примеры сортового проката. В статье рассмотрим, что представляет собой последний, каких разновидностей бывает и как производится.

Сортовой прокат активно используется в строительстве для возведения металлоконструкций, каркасов сооружений. Также рассматриваемые изделия применяют в автомобилестроении, ландшафтном дизайне и пр.

Виды сортового проката

Как мы уже отметили, рассматриваемые изделия могут иметь поперечные сечения самых разных форм. По этому параметру сотовой прокат подразделяют на следующие разновидности:

  • стальной круг — сюда относятся изделия с поперечным сечением в форме круга. Используются для изготовления другой металлической продукции, деталей машин и станков. Изготавливается из высококачественных вариантов стали;
  • стальной квадрат — рассматриваемое изделие имеет сечение в форме квадрата. Сферы применения — те же, что и у круга. Изготавливаются из различных марок стали;
  • полоса — прокат с сечением в форме прямоугольника. Может использовать как в качестве заготовки, так и для изготовления запчастей;
  • балки — изделия, профили которых имеют форму буквы "Н". За счет такого профиля изделие может выдерживать очень тяжелые грузы. Можно использовать для возведения несущих конструкций;
  • уголки — форма сечения — буква "Г". Применяют чаще всего в строительстве и разных областях промышленности;
  • арматура — прокат с круглым сечением с гладкой или рифленой поверхностью. Активно используется для армирования железобетона;
  • швеллер — сечение проката имеет форму буквы "П". Используется в машиностроении, станкостроении и пр.

Технологии изготовления

Сортовой прокат изготавливается горячекатаным и холоднокатаным способами. В первом случае заготовка будучи на прокатном стане подвергается сильному нагреву. Технология позволяет получить изделия с минимальным внутренним напряжением. Обычно горячекатаным способом изготавливают прокат, используемый в ответственных областях.

При холоднокатаном способе изделие не подвергается перегреву, но поверхность проката получается довольно твердой. Данная технология чаще всего используется при производстве небольших изделий.

# Строительство

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