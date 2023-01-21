. США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России

США и союзники договорились о введении двух потолков цен на нефтепродукты из России

США с союзниками договорились ввести два потолка цен на нефтепродукты из России в зависимости от их категории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минфин.

Как заявили в ведомстве, предполагается введение одного потолка для нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таким как дизельное топливо или бензин. Другой потолок цен будет введен для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут.

Решение было принято по итогам виртуальной встречи замминистра финансов Уолли Адейомо с коллегами из стран, которые применяют механизм ограничения цен на российскую нефть, поставляемую морским путем.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена собирается выступать против снижения предельной цены на экспорт российской нефти, несмотря на инициативу стран Евросоюза (ЕС) установить ограничения ниже 60 долларов за баррель.