. США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские нефтепродукты
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские нефтепродукты

США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские нефтепродукты

США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские нефтепродуктыСША с союзниками договорились о введении двух потолков цен на нефтепродукты из России

Власти США с союзниками договорились ввести два потолка цен на нефтепродукты из России в зависимости от их категории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минфин.

Предполагается введение одного потолка для нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таким как дизельное топливо или бензин. Другой потолок цен будет введен для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут.

Отмечается, что решение было принято по итогам виртуальной встречи замминистра финансов Уолли Адейомо с коллегами из стран, которые применяют механизм ограничения цен на российскую нефть, поставляемую морским путем.



60 долларов за баррель

Ранее страны G7, Евросоюз, Австралия, Норвегия и Швейцария установили потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения действуют с 5 декабря 2022 года.

Ответное решение на ограничения со стороны Евросоюза анонсировал Кремль.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также уверил, что введение предельной цены на российскую нефть не повлияет на финансирование военной операции на Украине.



Двойной потолок

10 января стало известно о планах стран «Большой семерки» установить два потолка цен на российские нефтепродукты — мера должна вступить в силу с 5 февраля. Группа рассматривает вариант введения одного потолка применительно к нефтепродуктам, которые торгуются с дисконтом по отношению к нефти, а второй потолок будет применяться к нефтепродуктам, торгующимся с премией.

Источники Reuters сообщали, что ограничение стоимости нефтепродуктов — более сложная процедура, чем ценовой потолок на нефть. Это связано с тем, что есть несколько видов нефтепродуктов и их стоимость зачастую зависит не от страны производства, а от места покупки.

Собеседник агентства добавил, что дизельное топливо и керосин исторически торгуются дороже сырой нефти, а мазут — дешевле, поэтому блок стремится разграничить меры.



Позиция США

20 января сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена собирается выступать против снижения предельной цены на экспорт российской нефти, несмотря на инициативу стран Евросоюза (ЕС) установить ограничения ниже 60 долларов за баррель.

Как пишет Bloomberg, для изменения ценового потолка требуется единогласное решение стран G7 и ЕС. Это повышает вероятность того, что цена на российскую нефть будет сохранена на уровне 60 долларов за баррель, подчеркнуло агентство.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Инсайдер: уже в январе объявят о завершении поддержки Marvel’s Avengers
Инсайдер: уже в январе объявят о завершении поддержки Marvel’s
США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские нефтепродукты
США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские
В ЕП заявили о нехватке лекарств в Европе
В ЕП заявили о нехватке лекарств в Европе
Дочь Глюкозы подпалила мамину квартиру: "Я нечаянно устроила пожар"
Дочь Глюкозы подпалила мамину квартиру: "Я нечаянно устроила
Звезда "Пацанок" Диана Янголенко могла украсть гитару за 60 тысяч, чтобы подарить ее возлюбленному
Звезда "Пацанок" Диана Янголенко могла украсть гитару за 60
В России предложили изменить правила ремонта автомобилей по ОСАГО
В России предложили изменить правила ремонта автомобилей по ОСАГО
Новолуние 21 января 2023 года: что можно и нельзя делать в этот день
Новолуние 21 января 2023 года: что можно и нельзя делать в этот день
Таролог рассказала, могут ли умершие вселяться в тела родственников
Таролог рассказала, могут ли умершие вселяться в тела родственников
Раненную при обстреле в Соледаре российскую журналистку перевезли в Москву
Раненную при обстреле в Соледаре российскую журналистку перевезли в
Как избавиться от неприятного рыбного запаха на руках, полотенцах и кухонной утвари
Как избавиться от неприятного рыбного запаха на руках, полотенцах и
Певица Монеточка осталась ни с чем
Певица Монеточка осталась ни с чем
Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события
Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события

Топ на сегодня

Раскрыт объем снижения российского импорта в 2022 году
Раскрыт объем снижения российского импорта в 2022 году
В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
В Еврокомиссии заявили о росте экономики Европы выше ожиданий
Названы плюсы четырехдневной рабочей недели
Названы плюсы четырехдневной рабочей недели
Стоимость ОСАГО в России по итогам года резко выросла
Стоимость ОСАГО в России по итогам года резко выросла
Юлия Савичева рассказала о ненависти Гагариной после «Фабрики звезд»
Юлия Савичева рассказала о ненависти Гагариной после «Фабрики звезд»

Еще по теме

США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России
Япония засомневалась в введении потолка цен на российскую нефть
В России допустили увеличение поставок нефти в поддержавшие потолок цен страны
Российские власти дали прогноз по ценам на нефть в 2023 году