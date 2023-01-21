. США договорились с союзниками о двух потолках цен на российские нефтепродукты

США с союзниками договорились о введении двух потолков цен на нефтепродукты из России

Власти США с союзниками договорились ввести два потолка цен на нефтепродукты из России в зависимости от их категории. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минфин.

Предполагается введение одного потолка для нефтепродуктов, которые обычно торгуются с надбавкой по отношению к сырой нефти, таким как дизельное топливо или бензин. Другой потолок цен будет введен для продуктов, которые торгуются со скидкой по отношению к сырой нефти, таким как мазут.

Отмечается, что решение было принято по итогам виртуальной встречи замминистра финансов Уолли Адейомо с коллегами из стран, которые применяют механизм ограничения цен на российскую нефть, поставляемую морским путем.

60 долларов за баррель

Ранее страны G7, Евросоюз, Австралия, Норвегия и Швейцария установили потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Ограничения действуют с 5 декабря 2022 года.

Ответное решение на ограничения со стороны Евросоюза анонсировал Кремль.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также уверил, что введение предельной цены на российскую нефть не повлияет на финансирование военной операции на Украине.

Двойной потолок

10 января стало известно о планах стран «Большой семерки» установить два потолка цен на российские нефтепродукты — мера должна вступить в силу с 5 февраля. Группа рассматривает вариант введения одного потолка применительно к нефтепродуктам, которые торгуются с дисконтом по отношению к нефти, а второй потолок будет применяться к нефтепродуктам, торгующимся с премией.

Источники Reuters сообщали, что ограничение стоимости нефтепродуктов — более сложная процедура, чем ценовой потолок на нефть. Это связано с тем, что есть несколько видов нефтепродуктов и их стоимость зачастую зависит не от страны производства, а от места покупки.

Собеседник агентства добавил, что дизельное топливо и керосин исторически торгуются дороже сырой нефти, а мазут — дешевле, поэтому блок стремится разграничить меры.

Позиция США

20 января сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена собирается выступать против снижения предельной цены на экспорт российской нефти, несмотря на инициативу стран Евросоюза (ЕС) установить ограничения ниже 60 долларов за баррель.

Как пишет Bloomberg, для изменения ценового потолка требуется единогласное решение стран G7 и ЕС. Это повышает вероятность того, что цена на российскую нефть будет сохранена на уровне 60 долларов за баррель, подчеркнуло агентство.