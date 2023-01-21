. Таролог рассказала, могут ли умершие вселяться в тела родственников

Таролог Марианна Абравитова верит в существование реинкарнации. Эксперт считает, что после смерти человека душа не пропадает, а может снова вернуться на землю, правда, в другом обличии.

Могут ли умершие вселяться в тела родственников

Профессиональный таролог Марианна Абравитова в своем интервью рассказала о том, насколько высока вероятность того, что душа может вселиться в тело родственника. Если в семье произошло горе и умер человек, но при этом через год там появится новая жизнь, то есть большая вероятность, что душа вернется обратно. Она может вселиться в новорожденного.





По словам Абравитовой, такое встречается тогда, когда в семье умирает человек определенного пола. По истечении определенного периода времени в семье рождается ребенок такого же пола, как и умерший. За пару месяцев до смерти человека в семье может родиться ребенок, и он тоже может унаследовать душу своего покойного родственника.

Как можно проверить переселилась ли душа умершего родственника в тело новорожденного малыша

Существует простой способ, при помощи которого можно проверить, произошло ли переселение душ в семье. По словам специалиста, об этом знают индуисты и буддисты, а также другие представители религии, которые верят в реинкарнацию.





Таролог рассказала о специальных экспериментах, которые проводят люди. Так, на ноге или руке умершего человека ставится метка. В результате, когда на свет рождается ребенок, они проверяют, есть ли похожая метка в том же месте у новорожденного. По словам Марианны Абравитовой, такое происходит довольно-таки часто.

Однако таролог считает, что не все души получают право на перерождение. Одни могут вселиться в тела своих родственников, другие же предпочитают совершенно новый путь, вплоть до того, что выбирают животных. Зачастую такое происходит в том случае, если человек вел неправильный образ жизни и совершал преступления.

Как считает эксперт, не исключено, что в ближайшем будущем и ученые смогут отыскать подтверждение существованию реинкарнации. В научном мире категорически отрицают теорию о переселении душ. Ученые отказываются верить в то, что это возможно.

Таролог уверена, что сейчас наука достаточно быстро развивается, следовательно, ее горизонты расширяются. Марианна Абравитова считает вполне реальным тот факт, что наука начнет считаться с эзотериками.