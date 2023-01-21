. Татьяна Голикова назвала ситуацию на рынке труда России стабильной
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Татьяна Голикова назвала ситуацию на рынке труда России стабильной

Татьяна Голикова назвала ситуацию на рынке труда России стабильной

Татьяна Голикова назвала ситуацию на рынке труда России стабильной

Ситуация на российском рынке труда по-прежнему стабильна, числа зарегистрированных безработных составляет 561 тысячу человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, передает ТАСС.

Голикова рассказала, что уровень регистрируемой безработицы составляет 0,7 процента, за неделю число зарегистрированных безработных не изменилось и по-прежнему составляет 561 тысячу человек. В то же время, по словам вице-премьера, количество вакансий превышает 1,7 миллиона.

«Ситуация на рынке труда остается стабильной», — отметила она.

В секретариате вице-премьера также напомнили, что в стране действуют меры поддержки рынка труда, в том числе профобучение работников промышленных предприятий, организация общественных и временных работ.

Как сообщала «Парламентская газета», в Госдуму был внесен законопроект о предотвращении безработицы. Авторами документа, в том числе, спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Проект закона, в частности, предусматривает расширение категорий россиян, которые могут получить помощь от служб занятости. Например, это люди, желающие сменить работу или находящиеся под угрозой увольнения.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился с письмом к Белому дому
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обратился с
Актриса Брук Шилдс рассказала о пережитом изнасиловании
Актриса Брук Шилдс рассказала о пережитом изнасиловании
ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела погибших у Соледара военнослужащих ВСУ
ЧВК «Вагнер» отправит на Украину тела погибших у Соледара
Яна Поплавская жестко высказалась о поведении Дмитрия Назарова
Яна Поплавская жестко высказалась о поведении Дмитрия Назарова
Василиса Володина рассказала о ветре перемен
Василиса Володина рассказала о ветре перемен
Анастасия Мельникова заговорила о кладбище
Анастасия Мельникова заговорила о кладбище
Джиган угодил в больницу после схватки с морским чудовищем
Джиган угодил в больницу после схватки с морским чудовищем
Юлию Барановскую хотят выдать замуж
Юлию Барановскую хотят выдать замуж
Новости про «большие игры для Game Pass» будут на Developer_Direct
Новости про «большие игры для Game Pass» будут на Developer_Direct
Названы самые подорожавшие товары в России
Названы самые подорожавшие товары в России
Натуральные составы, которые помогут заменить покупное средство для стирки белья и не прогадать с выбором
Натуральные составы, которые помогут заменить покупное средство для
Экс-участницу «Пацанок» обвинили в краже гитары для понравившегося парня
Экс-участницу «Пацанок» обвинили в краже гитары для понравившегося

Топ на сегодня

Стоимость ОСАГО в России по итогам года резко выросла
Стоимость ОСАГО в России по итогам года резко выросла
США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из России
США договорились с союзниками о двух потолках цен на нефтепродукты из
После увольнения Дмитрия Назарова театр подвергся жесткой проверки
После увольнения Дмитрия Назарова театр подвергся жесткой проверки
Роману Костомарову пришлось вызывать реаниматологов
Роману Костомарову пришлось вызывать реаниматологов
Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события
Аналитик назвал предопределяющие курс рубля в феврале события

Еще по теме

Голикова проинформировала о рекордном сокращении безработицы в России
Голодец отметила рост нерегистрируемой безработицы в стране
Путин объявил о предотвращении катастрофы на рынке труда
В России число безработных увеличилось почти вдвое