. Татьяна Голикова назвала ситуацию на рынке труда России стабильной

Ситуация на российском рынке труда по-прежнему стабильна, числа зарегистрированных безработных составляет 561 тысячу человек. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, передает ТАСС.

Голикова рассказала, что уровень регистрируемой безработицы составляет 0,7 процента, за неделю число зарегистрированных безработных не изменилось и по-прежнему составляет 561 тысячу человек. В то же время, по словам вице-премьера, количество вакансий превышает 1,7 миллиона.

«Ситуация на рынке труда остается стабильной», — отметила она.

В секретариате вице-премьера также напомнили, что в стране действуют меры поддержки рынка труда, в том числе профобучение работников промышленных предприятий, организация общественных и временных работ.

Как сообщала «Парламентская газета», в Госдуму был внесен законопроект о предотвращении безработицы. Авторами документа, в том числе, спикеры обеих палат парламента Вячеслав Володин и Валентина Матвиенко. Проект закона, в частности, предусматривает расширение категорий россиян, которые могут получить помощь от служб занятости. Например, это люди, желающие сменить работу или находящиеся под угрозой увольнения.