Телеканал RT France объявил о закрытии после блокировки счетов из-за санкций против РФСюжетСанкции против России:

Телеканал RT France объявил о закрытии после блокировки счетов по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Об этом сообщается на сайте телеканала.

В пресс-релизе отмечается, что правящие власти достигли своей цели после пяти лет упорной борьбы с телеканалом: замораживание счетов делает невозможным его работу.

Давление на RT France является прямым фактом цензуры и следствием политического решения, а сложившаяся ситуация ставит под вопрос будущее независимости СМИ во Франции, заявила главный редактор RT France Ксения Федорова. Она напомнила, что прежде телеканал никогда не привлекался к ответственности. 123 сотрудника RT France потеряют работу.

20 января сообщалось, что французский банк заблокировал счет телеканала RT France по требованию Главного управления казначейства при Министерстве экономики и финансов Франции. Как уточнялось, такое решение было принято в соответствии с девятым пакетом санкций Европейского союза, принятым в декабре 2022 года.

16 декабря ЕС утвердил девятый пакет санкций против России. В списке оказались чиновники, депутаты, сенаторы, пять российских партий, члены конституционного суда, представители силовых структур, медиаперсоны. Кроме того, санкции были расширены в отношении трех российских банков и телеканалов НТВ/НТВ «Мир», Россия 1, РЕН ТВ и Первый канал.