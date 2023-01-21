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Турция отменила визит главы Минобороны Швеции

Турция отменила визит главы Минобороны ШвецииМинистр обороны Турции Акар заявил, что в визите шведского коллеги в страну нет смысла

В визите шведского министра обороны Пола Йонсона в Турцию больше нет смысла, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. О том, что Турция отменила визит шведского главы Минобороны в страну, сообщает HaberTurk.

27 января шведский коллега Акара Пол Йонсон должен был обсудить в Анкаре заявку Стокгольма на членство в НАТО, к этому моменту не ратифицированную Турцией. «На данный момент визит министра обороны Швеции Джонсона в Турцию 27 января не имеет ни важности, ни смысла. Поэтому мы отменили визит», — сказал Акар.

Глава турецкого Минобороны напомнил о проходившей в Стокгольме акции сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), на которой допустили ряд оскорбительных высказываний в отношении главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана. Кроме того, уточнил Акар, обеспокоенность турецких властей вызывает тот факт, что лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести 21 января акцию с сожжением Корана у посольства Турции в шведской столице.

Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Анкара блокировала начало рассмотрения этих заявок, однако 29 июня 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум в области безопасности, и Турция сняла возражения по поводу вступления этих стран в НАТО.

Ранее Хулуси Акар заявил, что Турция полностью поддерживает политику открытых дверей в НАТО. Он призвал Финляндию и Швецию сделать больше для присоединения к альянсу и отметил, что членство в НАТО жизненно важно для стабильности их соседства.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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